MLB／韋恩萊特、莫里納投捕搭檔325場 大聯盟新猷

投捕搭檔韋恩萊特（右）和莫里納（左）共同出賽325場，創下歷史紀錄。（美聯社）

紅雀14日主場面對釀酒人，當熟悉的投捕搭檔韋恩萊特（Adam Wainwright）和莫里納（Yadier Molina）進場時，得到滿場紅雀球迷的掌聲，因為這是他們兩人第325次一同先發，打破老虎羅里奇（Mickey Lolich）和弗里漢（Bill Freehan）的324場記錄。

莫里納表示：「能在這項紀錄名列前茅感覺很棒，尤其是和韋恩萊特這麼偉大的球員一起完成這件事，真的太棒了。」韋恩萊特補充道，「我認為沒有人會打破這個記錄。」

釀酒人第一棒葉力奇（Christian Yelich）也沉浸在這一刻，他並沒有揮第一球打亂這個時刻。葉力奇說，「那一刻是他們應該得到的，看到歷史的感覺很酷。」

投捕兩人是在2007年4月6日首次合作，韋恩萊特生涯投了2553局，2141局由莫里納蹲捕，共同拿下213勝和1815次三振。40歲的莫里納已表示他將在本賽季結束後退休 。41歲的韋恩萊特則尚未做出決定。

此外，水手超級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez），14日在主場面對教士的比賽不僅開轟還上演盜壘成功，完成單季「25轟、25盜」紀錄。羅德里奎茲成為史上第三位達成單季「25轟、25盜」紀錄的新秀，前兩位分別是2007年響尾蛇楊恩（Chris Young）、2012年天使 楚奧特（Mike Trout）。不過由於兩人前一年都有出賽紀錄，所以他成為第一位在初登場那年就達成此項紀錄的新秀。