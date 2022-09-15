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MLB／賈吉57轟 角逐美聯打擊三冠王

體育新聞組／綜合報導
賈吉敲出本季第57轟。（美聯社）
賈吉敲出本季第57轟。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）13日在波士頓芬威球場轟出雙響砲，本季全壘打數推進到57支，球隊也在延長賽以7：6戰勝世仇紅襪隊，有機會追逐打擊三冠王。

賈吉此役在6局上、8局上敲出陽春砲，兩度幫球隊追平，10局上被故意四壞，洋基靠托瑞斯（Gleyber Torres）在滿壘時揮出清壘二壘打，才取得領先。

賈吉4打數3安打，雙響砲進帳兩分打點，打擊率3成10暫居美聯第4，離領先的雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）3成19不遠，57轟、123分打點都是大聯盟最多；最近打擊三冠王是2012年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera），賈吉說：「有些偉大球員曾辦到過，這是很特別的事，但我認為自己還差得遠。」

這是賈吉本季第10次單場至少兩轟，距離1938年格林伯格創下的單季11次美聯紀錄只差1次；從賈吉目前開轟速率看來，季末上看65轟，有機會超越1961年洋基隊馬里斯（Roger Maris）61轟，改寫美聯單季最多轟紀錄。

天使隊楚奧特（Mike Trout）13日中斷連7場開轟，面對守護者隊3打數無安打，只差1場無緣追平大聯盟紀錄，大谷翔平也3打數掛零，天使前5棒都沒安打，最終也以1：3輸球。

賈吉（右）有望角逐三冠王。（路透）
賈吉（右）有望角逐三冠王。（路透）

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