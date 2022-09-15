我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

MLB／達比修有8局0失分 教士衝外卡

體育新聞組／綜合報導
達比修有8局無失分好投，率領教士2：0擊敗水手。（美聯社）
達比修有8局無失分好投，率領教士2：0擊敗水手。（美聯社）

教士13日作客水手，兩隊都在爭奪外卡席次，教士最後靠著達比修有8局無失分的好投，以2：0拿下勝利。

達比修有在5年內僅遇過水手隊一次，賽前被認為此次先發有挑戰性，但達比修有用表現證明沒問題，主投8局投出7次三振，僅被敲出2安，沒有保送，完美壓制奪下本季第14勝。賽後水手總教練塞維斯（Scott Servais）稱讚達比修有「控制了比賽」。

教士在4局上，由第五棒柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的內野安打及邁爾斯（Wil Myers）的二壘安打換回一分。9局上靠著安打加上失誤，用滾地球送回壘上跑者，再添一分，最後以2：0取得勝利。

國聯西區龍頭道奇已在13日封王，教士想進季後賽只能靠外卡名額，教士目前在國聯外卡排名第三，與緊追其後的釀酒人只有2場勝差，不過距離排名在前的費城人與勇士差距都不大，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）表示「離球季結束還有20幾場比賽，要清楚自己的位置，越緊繃時每場比賽都要有更多競爭力。」

在美聯外卡部分，水手和光芒同樣以79勝62敗並列第二，與第一的藍鳥僅有0.5場勝差，金鶯則以5場勝差排名第四。

勇士 費城 道奇

上一則

網球／備戰台維斯盃 小蠻牛：喜歡那種氛圍

下一則

MLB／連39場失3分以下 狄葛隆平百年紀錄

延伸閱讀

MLB／三度遭割捨 張育成改穿紅襪：為球隊全力以赴

MLB／三度遭割捨 張育成改穿紅襪：為球隊全力以赴
MLB／道奇連10年晉級 搶先殺進季後賽

MLB／道奇連10年晉級 搶先殺進季後賽
MLB／烏力亞斯奪16勝 道奇穩坐龍頭

MLB／烏力亞斯奪16勝 道奇穩坐龍頭
MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大

MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
西班牙男網新星阿爾卡拉斯11日擊敗挪威好手魯德，在美國網球公開賽男單封王。(路透)

美網／19歲「小蠻牛」男單奪冠 雙喜臨門世界排名登第1

2022-09-11 20:00
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

2022-09-04 07:53
波蘭天才少女斯威雅蒂在美網奪冠，這也是他個人生涯第三座大滿貫冠軍。（Getty Images）

美網／球后登頂 斯威雅蒂奪第3冠寫多項紀錄

2022-09-10 23:00

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜