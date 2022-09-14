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MLB／三度遭割捨 張育成改穿紅襪：為球隊全力以赴

體育新聞組／綜合報導
張育成從光芒轉戰紅襪。(美聯社)
張育成從光芒轉戰紅襪。(美聯社)

旅美台將張育成再收集一套新球衣，紅襪隊確定從指定讓渡（DFA）名單延攬，成為他今年效力的第4隊，除了向前東家光芒隊表達感謝，也喊話：「不管這趟旅程帶我到哪，都會為球隊全力以赴。」

張育成本季先後效力守護者、海盜、光芒，後兩隊都從前一隊的DFA名單延攬，第3度遭到割捨，依然順利等到新東家，紅襪已爲他清出40人名單空間。

張育成本季出賽58場，148打數敲出32支安打、打擊率2成16，光芒時期成績最亮眼，出賽36場、96打數敲出25安打，打擊率2成60，本季4轟有3轟是穿光芒球衣敲出。

紅襪戰績69勝72敗、勝率4成89在美聯東區墊底，本季剩下21場比賽要打，季後賽無望，張育成獲得續留大聯盟的機會後，也要為來年而戰。

波士頓媒體介紹張育成，這位前印地安人隊（守護者原名）潛力新秀曾在小聯盟高層級展現長打，2019年升上大聯盟前曾是熱門交易菜色，儘管升上大聯盟後一直未能站穩，仍被視為極具潛力，這可能是紅襪願意給予他40人名單一席的原因。

此外，張育成可守內野4個位置，本季以二壘居多，紅襪二壘手史托瑞近日因左腳踝傷勢提前退場，傷情有待觀察，雖有阿洛尤可以補上位置，張育成是另一個保險選項。

紅襪歷年已有不少台將打拚足跡，升上大聯盟前兩人為林哲瑄、林子偉，張育成將是第3位在大聯盟層級出賽的台灣選手，目前體系內的台將是高階1A投手劉致榮。

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