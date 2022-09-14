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MLB／大谷再投21局將成聯盟第1人 挑戰衛冕MVP遭遇「審美疲勞」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平只要再投21局，就能達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」。 （美聯社）
大谷翔平只要再投21局，就能達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」。 （美聯社）

「二刀流」大谷翔平在本季投打均繳出亮眼成績，目前還差21局就能達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」，美媒《橙縣紀事報》記者佛列契就預測他未來四場先發日期，屆時能否補足門檻備受球迷關注。

投手大谷在今年球季投出王牌身手，突破去年的9勝，目前拿下12勝8敗，防禦率2.55，並投出美聯第四多的188K，早已達成「10勝+10轟」的百年大紀錄，只要在剩餘的賽季中投滿21局，就能再達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」的壯舉。

佛列契列出大谷賽季最後可能的4場先發，將分別18日對水手、23日對遊騎兵、29日對運動家，10月5日天使本賽季最終戰面對運動家。以大谷目前24場先發場均可以投5.8局左右，若能健康完成4場出賽，按照進度有很大機會達標；此外大谷目前12勝34轟，到季末挑戰15勝40轟都還有機會。

此外，大谷翔平與洋基「法官」賈吉誰才是美聯MVP的議題是今年球季最讓球迷熱議的話題，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）也在比賽轉播時提出自己的看法，他擔憂可能會有「大谷疲勞」的情況出現。

羅森索被問到美聯MVP的競爭、提到大谷時表示：「我們在談論大聯盟史上第二偉大的二刀流賽季，他本季的表現和去年很接近，投球的情況比去年好，但打擊沒有去年好。」不過他隨後也表示，「大谷確實值得這座MVP，但我擔憂會有『審美疲勞』的情況發生，人們會不珍惜他締造的奇蹟。」

羅森索的話與分析師史派德（Ryan M. Spaeder）先前分享的觀點有些類似，當時他表示，「儘管大谷的最終成績可能會比他的上一年更好，但某些BBWAA（全美棒球記者協會）的成員已經對他的比賽感到厭倦，如果去年沒有發生，然後他有這個賽季，他將一致認可獲得MVP。」

大谷翔平的打擊成績雖然沒去年那麼可怕，不過投球成績再度進化，也完成史無前例的10勝30轟，很難說去年跟今年的大谷哪個比較出色。不過現在不只一位專家提出「大谷疲勞」的現象，可能是大谷連莊MVP的最大隱憂。

大谷翔平 天使 洋基

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