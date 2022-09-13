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MLB／道奇連10年晉級 搶先殺進季後賽

體育新聞組／綜合報導
道奇老將透納11日擊出雙響砲，助隊打敗教士。 (路透)
道奇老將透納11日擊出雙響砲，助隊打敗教士。 (路透)

道奇隊闖季後賽就像走自家廚房，11日以11：2擒下教士隊後，成為今年第一支拿下季後賽門票的球隊，大聯盟官網報導形容，道奇就像是季後賽球隊賓果裡最中間的保送格。

教士是此役先取分的一方、握有2：0領先，道奇在第5局先靠透納、泰勒的兩支陽春砲追平，第6局孟西的兩分打點安打超前，第7局的6分大局直接碾爆對手，包括透納的滿貫砲。

透納以雙響砲貢獻5分打點，確定再闖季後賽，他說：「我不會把這視為理所當然，我在生涯前期所待的球隊，就沒有打季後賽的機會，現在我很幸運可以成為道奇的一分子，這是一支在乎勝利、將贏球放在第一位的團隊。」透納曾在金鶯隊2季、大都會隊4季，都沒打過季後賽，生涯握有的8季、18個系列賽的季後賽經驗，都是身披道奇球衣時累積。

道奇連續10年闖進季後賽，排名大聯盟第3長，僅次於勇士隊（1991到2005）的14年、洋基隊（1995到2007）的13年。

道奇戰績96勝43敗、勝率6成91，居大聯盟第一，眼前的下一個獵物是國聯西區王座，領先分區第二的教士已達20場勝差，魔術數字僅剩2，最快明天封王。

季後賽 道奇 大都會

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