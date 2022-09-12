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MLB／烏力亞斯奪16勝 道奇穩坐龍頭

體育新聞組／即時報導
道奇隊左投烏力亞斯對教士繳出7局失2分好投，拿下本季第16勝。（路透）
道奇隊左投烏力亞斯對教士繳出7局失2分好投，拿下本季第16勝。（路透）

道奇隊左投烏力亞斯（Julio Urias）吃定教士隊，10日先發7局被揮出5支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第16勝，幫助道奇8：4獲勝，這位26歲墨西哥強投本季對戰教士3戰全勝。

道奇在3連戰首戰延長10局下4：5輸球，10日靠烏力亞斯優質先發扳回一城，本季對戰15場取得11勝，戰績升至95勝43敗，仍居大聯盟榜首。

烏力亞斯成為本季第4位奪下16勝的投手，和隊友岡索林（Tony Gonsolin）並列國聯第2，只落後勇士隊萊特（Kyle Wright）1勝，美聯最多勝仍是太空人隊39歲老將韋蘭德（JustinVerlander）16勝。

教士重砲馬恰多（Manny Machado）3、6局下從烏力亞斯的手中轟出陽春砲，單場雙響砲後本季達28轟，但教士先發投手史奈爾（Blake Snell）只撐4局失5分，打線無法挽回戰局，終場以4分之差落敗。

烏力亞斯最近10次登板投出9勝1敗，防禦率2.30暫居國聯防禦率王，他和岡索林、安德森（Tyler Anderson）合計拿下46勝，幾乎包辦全隊勝場數的一半。

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）10日5打數4安打，包括7局上兩分砲，只差三壘打就是完全打擊，全場包辦4分打點，本季打擊率3成30、安打178支都是大聯盟最猛。

道奇在國聯西區領先排名第2的教士19場勝差，離近10年第9座分區冠軍愈來愈近。

道奇 太空人 勇士

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