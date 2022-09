天使 隊巨星大谷翔平 近期才因秀出新武器「伸卡球」獲得美國媒體們吹捧「該如何贏他」,沒想到近日大聯盟官網就以「我們終於找到大谷不擅長的事」為題,發布一則大谷多年前打高爾夫頻頻失誤的影片,網友們看了也直呼十分可愛。

影片是2013年大谷翔平參加節目時所拍攝,他先是用力揮擊希望把球帶向遠方,但球卻朝著奇怪的方向飛去,這一幕慘況連桿弟都默默轉頭不忍直視,下一個畫面來到果嶺超近推桿,沒想到大谷再度失誤,球竟在洞口前停下,讓他當場「綜藝摔」笑倒在地。

Shohei Ohtani is all of us when we golf pic.twitter.com/UuHC3qJxZ6