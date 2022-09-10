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MLB／大谷翔平5局失1分退場 食指起水泡照奪第12勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平手指起水泡，僅投五局就退場，不過還是奪下本季第12勝。（路透）
大谷翔平手指起水泡，僅投五局就退場，不過還是奪下本季第12勝。（路透）

美國職棒天使隊日籍好手大谷翔平10日雙刀上陣，雖然天使隊以6：1擊敗太空人隊，讓他收下本季第12勝，但過程不算太美好，投手大谷因手指水泡投5局提前退場，打者翔平4打數無安打。

大谷翔平10日擔任先發「第3棒、投手」，前5局雖然被敲6支安打，另有2次四壞保送，但在7次三振壓制下，僅失1分，不料6局下練投時，大谷翔平向休息區示意有狀況，在總教練、防護員檢視後退場，只投了79球，天使球團表示，大谷退場原因為右手食指起水泡。

不過3局下投手大谷已寫下個人球速新紀錄，三振太空人隊塔克（Kyle Tucker）的那一球，球速來到101.4哩，超越今年7月才創下的101.2哩（約162.8公里）成績。

投手大谷退場，打者翔平繼續打，前3打席分別敲出中外野飛球、中外野飛球、二壘滾地，都出局，7局上又吞下三振，4打數無安打後在9局上被代打換下，打擊率下降到2成65。

好在天使打線給的分數支援夠多，瓦德（Taylor Ward）在1局上的適時安打敲回第1分，而2局上面對1：1平手，天使隊攻下4分大局，包括楚奧特（Mike Trout）的一發三分砲。

楚奧特連續6場開轟，寫下天使隊史新紀錄，數字再推進2場則可追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁利（Don Mattingly）、隆恩（Dale Long）保持的大聯盟紀錄，而單季34轟也超越大谷翔平，獨居天使隊全壘打王。

天使 大谷翔平 太空人

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