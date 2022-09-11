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MLB／海盜跑壘出包 紅雀上演罕見「9-2-5-2-9」雙殺

體育新聞組／綜合報導
海盜跑者出包，讓紅雀上演罕見的「9-2-5-2-9」雙殺守備。（Getty Images）
海盜跑者出包，讓紅雀上演罕見的「9-2-5-2-9」雙殺守備。（Getty Images）

紅雀隊9日以2：8輸給海盜隊，分差原本可能更大，一個罕見的「9-2-5-2-9」雙殺守備讓紅雀隊在7局下終結對手攻勢，右外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）又助殺、又觸殺，不過紅雀隊教頭認為執行還不夠好，主要是對方跑壘出包。

事件發生在7局下，海盜隊在1出局後先由雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出二壘打，卡斯楚（Rodolfo Castro）再敲出一支右外野落地安打，讓雷諾斯有機會一拚，不過紅雀隊右外野手努特巴爾直傳本壘，讓雷諾斯卡在三壘、本壘間。

捕手基茲納（Andrew Knizner）接球後傳往三壘，結果剛好打到雷諾斯背部，三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）撿起球後再傳回給基茲納，才抓到雷諾斯，而此時卡斯楚已經繞過二壘，基茲納又傳給到內野補位的努特巴爾，抓到最後一個出局數。

這個離奇的雙殺事件，讓球迷看得驚奇，紅雀隊總教練馬莫（Oliver Marmol）卻不是很滿意，「我們還可以做得更好，特別是傳本壘、傳三壘的地方，能夠成功是因為跑壘有問題，才能夠度過那一局。」

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