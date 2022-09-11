MLB／光芒指定讓渡張育成 台將全出局

張育成本季第三度遭到指定讓渡。（美聯社）

光芒隊為了迎接超級新秀游擊手法蘭柯（Wander Franco）的歸隊，將張育成放入指定讓渡名單，好清出空間，這也代表大聯盟台灣球員數字歸零。本季第三度遭到指定讓渡，張育成也說：「非常感傷離開這麼棒的球隊。」

光芒登錄名單中雖還有阿蘭達可自由升降，但球隊決定將張育成移出40人名單，由於交易大限已過，張育成只剩下兩條路可走，被釋出或是光芒將他留在小聯盟。

張育成在對戰洋基 隊前收到消息，收拾行李回到佛羅里達與家人會合，等待機會，他也透過臉書 表示，「謝謝大家的關心，我會繼續努力，非常感傷離開這麼棒的球隊。」對他來說另一個遺憾是，沒辦法參加偶像基特的在洋基主場的名人堂入主儀式。

張育成今年開季還在守護者隊，但因染疫關係缺陣，之後因指定讓渡而被交易到海盜隊，1個月後又被指定讓渡，最後來到光芒終於找回手感，出賽36場，打擊率2成60、敲出3轟、整體攻擊指數 0.690。

光芒總管班迪克斯（Peter Bendix）及總教練凱許Kevin Cash都認為，這是相當困難的決定，「我們把他找來之後，他真的打得很好。」

今年旅美台將中，僅張育成成功站上大聯盟，林子偉一度占據3A，但後來到獨立聯盟打拚。現役3A的有巨人隊投手黃暐傑、響尾蛇隊捕手林家正，黃暐傑之前在巨人臨時欠缺先發時曾被列入考慮名單，但最終並未成真。