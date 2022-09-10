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MLB／大谷力壓賈吉連莊美聯MVP？記者：需2條件

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平挑戰連續兩年獲得美聯MVP。（美聯社）
大谷翔平挑戰連續兩年獲得美聯MVP。（美聯社）

天使隊日籍球星大谷翔平本季挑戰美聯MVP二連霸，但碰上洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的強力競爭，賈吉本季已敲出遙遙領先全聯盟的55轟，是目前美聯MVP的最大熱門。洋基記者Sweeny Murti在接受日本媒體訪問時，坦言自己心目中的MVP是賈吉，大谷翔平還是有機會翻盤，但需要滿足兩個條件。

賈吉敲出55轟、118打點穩居美聯全壘打、打點雙冠王。大谷翔平則是拿到史無前例的11勝33轟。不過賈吉的OPS（攻擊指數）遠勝大谷翔平，WAR（勝利貢獻值）也領先大谷。

Sweeny Murti指出，大谷還是有機會翻盤，他9月的投球表現將非常關鍵。必須達到「年度規定投球局數」，成為第一位「符合年度規定投球局數和打席數」的選手，並且單季累積200K，才有機會奪下美聯MVP。

目前大谷翔平投球局數136局，離規定投球局數差26局，三振累積181K。兩者皆非常有機會達標。如果能達成兩項條件，將提升連莊MVP的機會。

此外，當賈吉被問到邦茲（Barry Bonds）的紀錄是否不「純」時，他表示，「紀錄就是紀錄，我小時候看著他輕鬆地把球打進巨人球場外的海灣，這個事實不會改變。」

大聯盟單季全壘打紀錄保持者是邦茲的73轟，但由於禁藥醜聞，馬里斯（Roger Maris）的61轟被視為「乾淨」的單季全壘打紀錄。

馬里斯的兒子小馬里斯（Roger Maris Jr.）對於賈吉這番言論感到失望：「我認為很多人仍將我父親的紀錄視為真正的紀錄，他的言論讓我很驚訝。」

不過馬里斯依然稱讚賈吉非常強大和穩定，「我喜歡父親的紀錄，但紀錄就是用來打破的，你得喜歡並看到這偉大的表現，如果不為他的表現鼓掌，那簡直是瘋了」。

大谷翔平 洋基 天使

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