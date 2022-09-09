MLB／張育成遭光芒指定讓渡 回憶開心期盼續留大聯盟

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊傷兵歸隊，為挪出空間，9日將旅美棒球好手張育成列入指定讓渡名單。圖為張育成8月16日在洋基球場賽前熱身。（中央社）

旅美棒球好手張育成本週達成大聯盟生涯百安里程碑，但所屬坦帕灣光芒隊傷兵歸隊，張育成今天遭指定讓渡。他形容在光芒兩個月很開心，期盼留在大聯盟，轉到更棒的球隊。

光芒作客紐約迎戰洋基 隊前調整陣容，因右手腕受傷缺陣兩個月的主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）歸隊。為挪出空間，光芒將下放選擇權用光的張育成列入指定讓渡（DFA）名單，披上光芒戰袍剛滿兩個月的他可能被釋出或下放小聯盟。

張育成賽前得知這項消息，收拾更衣室置物櫃個人物品後與光芒隊職員道別，從洋基球場前往機場 搭機離開紐約。

張育成離開球場前接受中央社訪問時說：「很開心可以來到這支球隊，雖然現在要離開了，還是一個開心的回憶。希望之後可以到更棒的球隊。」

今年是27歲的張育成第4個大聯盟賽季。他去年單季9轟，締造大聯盟台灣打者紀錄，但本季命運多舛，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，5月30日被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡，7月5日加入光芒隊。

佛朗哥缺陣期間，張育成稱職扮演救火隊角色。兩個月來，他出賽36場，96個打數敲出25支安打，包括3支二壘安打、3發全壘打，貢獻12分打點，打擊率2成6，整體攻擊指數 （OPS，上壘率加長打率）達0.690，優於生涯平均值。

張育成9月6日在主場面對波士頓紅襪隊時，從老將希爾（Rich Hill）手中敲出左外野方向平飛安打，大聯盟生涯百安出爐，並在比賽後半補上一發陽春砲，時隔近一個月再度開轟，單場雙喜臨門。

張育成具備長打實力，內野4個守備位置都能勝任，本季甚至兩度登板投球減輕牛棚負擔，光芒總教練凱許（Kevin Cash）多次給予肯定。

但佛朗哥、洛威（Brandon Lowe）等內野傷兵本週陸續歸隊，加上光芒培養的內野工具人華爾斯（Taylor Walls）競爭，張育成即使打擊較上半季明顯回溫，守備維持一貫水準，且和狄亞士（Yandy Diaz）等隊友相處融洽，仍在賽季尾聲失去在光芒的位置。

張育成本季第3度遭指定讓渡，由於交易大限已過，他之後可能被光芒釋出或接受安排下放小聯盟，結果將在未來一週內揭曉。