我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

MLB／韋蘭德不急著復出 小心塞揚獎飛了

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德復健進度順利，但不會急著歸隊。（Getty Images）
韋蘭德復健進度順利，但不會急著歸隊。（Getty Images）

太空人39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）上月底因為右小腿筋膜斷裂，被放進15天傷兵名單，這兩天已能在投手丘上練球，他本人也認為目前復健進展非常順利，但不會急著重返球場。

韋蘭德在8月28日對上金鶯的比賽，因為補位一壘而造成右小腿不適退場。經過MRI核磁共振檢查確定右小腿筋膜斷裂，並沒有傷到肌肉，今年有望重返球場。

韋蘭德最快可以在9月15日對上老虎的系列賽離開傷兵名單。他受訪時表示，「不會急著重返球場。到目前為止，事情的進展與和所有人希望的一樣好。」韋蘭德下一步預計先做簡單的投手練習，做完後才會進入更激烈的牛棚訓練，他也認為自己不需要去小聯盟投復健賽。

韋蘭德目前仍然是美聯塞揚獎的領先者。在他受傷之前，本季24場先發152局，16勝3敗、ERA1.84。目前最大的競爭對手是同隊的瓦德茲（Framber Valdez）和白襪的賽斯（Dylan Cease），前者出賽170.2局、14勝5敗、ERA2.64，後者出賽156局、13勝6敗、ERA2.13最近一場比賽更是投出8.2局無安打比賽。如果韋蘭德想拿下塞揚獎的話恐怕得盡速歸隊。

三大強投比一比。
三大強投比一比。

太空人 肌肉

上一則

足球專欄／本澤馬傷退 阿札爾出頭天？

下一則

美網／加博連闖溫網、美網決賽 非洲第1人

延伸閱讀

MLB／有夠猛 國民少年捕手被打「蛋」 多蹲4局才送醫

MLB／有夠猛 國民少年捕手被打「蛋」 多蹲4局才送醫
MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大

MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大
MLB／大谷翔平投打數據亮眼 成天使「22冠王」

MLB／大谷翔平投打數據亮眼 成天使「22冠王」
MLB／萊特17勝超車韋蘭德 挑戰葛拉文紀錄

MLB／萊特17勝超車韋蘭德 挑戰葛拉文紀錄

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
小威廉絲美網止步後，向場上觀眾致意。（Getty Images）

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

2022-09-02 22:35
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

2022-09-02 23:37
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

2022-09-04 07:53

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況