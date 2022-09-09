MLB／韋蘭德不急著復出 小心塞揚獎飛了

韋蘭德復健進度順利，但不會急著歸隊。（Getty Images）

太空人 39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）上月底因為右小腿筋膜斷裂，被放進15天傷兵名單，這兩天已能在投手丘上練球，他本人也認為目前復健進展非常順利，但不會急著重返球場。

韋蘭德在8月28日對上金鶯的比賽，因為補位一壘而造成右小腿不適退場。經過MRI核磁共振檢查確定右小腿筋膜斷裂，並沒有傷到肌肉 ，今年有望重返球場。

韋蘭德最快可以在9月15日對上老虎的系列賽離開傷兵名單。他受訪時表示，「不會急著重返球場。到目前為止，事情的進展與和所有人希望的一樣好。」韋蘭德下一步預計先做簡單的投手練習，做完後才會進入更激烈的牛棚訓練，他也認為自己不需要去小聯盟投復健賽。