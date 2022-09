MLB／砲轟達比修有 響尾蛇台美混血大物首轟出爐

效力於響尾蛇的22歲台美混血大物新秀卡洛爾(Corbin Carroll),上月底升上大聯盟後表現不俗,7日面對教士隊首打席就砲轟日籍投手達比修有,打了8場後生涯首轟終於出爐。

卡洛爾是在第二局與擔任DH的隊友瓦修(Daulton Varsho)對教士強投達比修有上演「背靠背」開轟,他鎖定一顆96英哩快速球掃出中外野全壘打牆外,值得紀念的生涯首轟是發陽春砲,據大聯盟官方統計,此發全壘打的擊球初速為166.7公里,飛行距離則為406英呎。

Might be the first, but it sure won't be the last for @corbin_carroll. pic.twitter.com/JZ5AUXj4Wu