MLB／大谷翔平投打數據亮眼 成天使「22冠王」

大谷在投、打兩方面，一共有多達22項數據為天使隊上第一。（美聯社）

大谷翔平 在5日的比賽中，演出單場三支安打，包含雙響砲的好表現。賽後他的打擊率來到本季個人新高的2成70，讓他在投、打兩方面的許多數據，都成為洛杉磯天使 隊中的第一人。

根據日本媒體「Full-Count」報導，從5日賽後結算來看，天使隊當家球星楚奧特（Mike Trout）的2成75打率雖略勝大谷一籌，但因為打席數不足的關係，隊上的打擊王仍是大谷翔平。而大谷累計32發全壘打、85分打點，以及11勝、防禦率2.58和181次三振，在投打兩方面都是天使的「三冠王」。

報導更指出，除了這幾個主要數據之外，大谷還有78得分、130支安打、21支二壘安打、6支三壘安打、66次保送、上壘率3成60、長打率5成37、攻擊指數（OPS）8成97、長打數59、被敬遠數13次等等，在打擊方面高達13項數據是天使隊上第一。

投手方面，大谷136局的投球，每局被上壘率（WHIP）1.04、被打擊率2成13、14次優質先發、三振率11.98、保送率2.18等等，合計九個投手數據，大谷也都是天使隊第一人，更是天使隊上唯一一位達標規定投球局數的投手。

若是將大谷投、打兩方的項目加起來，總計他就會是天使隊上的「22冠王」。主要數據中僅有盜壘數11次，落後給隊友維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）屈於第二。「Sporting News MLB」也在推特上分享大谷的驚人數據，並表示「天使隊各項領先數據的網頁上，清一色的都是大谷翔平」。