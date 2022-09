MLB／大谷翔平成天使「22冠王」 媒體：網站被他洗版

大谷翔平 在5日的比賽中,演出單場三支安打,包含雙響砲的好表現。賽後他的打擊率來到本季個人新高的2成70,讓他在投、打兩方面的許多數據,都成為洛杉磯天使 隊中的第一人。

根據日本媒體「Full-Count」報導,從5日賽後結算來看,天使隊當家球星楚奧特(Mike Trout)的2成75打率雖略勝大谷一籌,但因為打席數不足的關係,隊上的打擊王仍是大谷翔平。而大谷累計32發全壘打、85分打點,以及11勝、防禦率2.58和181次三振,在投打兩方面都是天使的「三冠王」。

報導更指出,除了這幾個主要數據之外,大谷還有78得分、130支安打、21支二壘安打、6支三壘安打、66次保送、上壘率3成60、長打率5成37、攻擊指數(OPS)8成97、長打數59、被敬遠數13次等等,在打擊方面高達13項數據是天使隊上第一。

投手方面,大谷136局的投球,每局被上壘率(WHIP)1.04、被打擊率2成13、14次優質先發、三振率11.98、保送率2.18等等,合計九個投手數據,大谷也都是天使隊第一人,更是天使隊上唯一一位達標規定投球局數的投手。

若是將大谷投、打兩方的項目加起來,總計他就會是天使隊上的「22冠王」。主要數據中僅有盜壘數11次,落後給隊友維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)屈於第二。媒體「Sporting News MLB」也在推特上分享大谷的驚人數據,並表示「天使隊各項領先數據的網頁上,清一色的都是大谷翔平」。

The Angels' team leaders page is just Shohei Ohtani 😅 pic.twitter.com/ogb26Y8zNK