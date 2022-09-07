MLB／大谷敲完雙響 被野手「小便球」K掉

大谷翔平用雙響砲、3支長打的電量，電爆老虎。（Getty Images）

休兵1天的大谷翔平 ，5日用雙響砲、3支長打展現滿格電量，天使 隊以10：0贏球，老虎隊被打到推出野手登板，「火箭人」之子寇迪．克萊門斯收穫足以回家跟老爸炫耀的三振，用不到70哩的「小便球」(速度較慢，但下墜幅度較大的球路)K掉大谷，喜孜孜留下三振球，找他要簽名，大谷還真的簽了，還附上一句「多麼噁心的一球！」。

大谷前一天被放「高溫 假」，5日收假擔任先發第3棒、指定打擊，5打數敲出3安打都是長打、貢獻3分打點，首打席就是二壘打，第2打席掃出兩分砲，第7局補上另一發陽春砲，締造生涯第12次、本季第6次單場雙響砲。

焦點打席出現在第8局，老虎0：9落後推出外野手克萊門斯登板，投1局被敲3安打、失1分，面對大谷共用4球，最快球速68.4哩、最慢球速53.8哩，大谷看著第3顆好球進入好球帶，未出棒遭三振，不只克萊門斯笑得超爽，大谷和老虎陣營都在場邊看起影片笑倒一片。

克萊門斯表示，登板前已料到可能碰到大谷，取得兩好球後，唯一想法只有投進去，看到結局竟是三振，「我心想天啊！這是真的嗎？怎麼可能？我的球速才60多哩欸，很幸運可以吊到他。」至於這顆小便球是否嚇到大谷出不了棒，克萊門斯笑說：「我自己也嚇到，你們應該看得出來。」