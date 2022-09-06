MLB／賈吉54轟 追平A-Rod洋基右打隊史紀錄

賈吉本季第54轟出爐。（路透）

隨著9月賽程全面展開，有一點已經變得非常清楚：洋基 隊的戰績能走到什麼地步，都得看賈吉（Aaron Judge）的表現而定。

這位30歲的超級巨星截至5日的勝場貢獻值（WAR）為8.5，根據Fangraphs的統計，是所有大聯盟球員中最高的。

在洋基體育場觀眾隨著賈吉出場而高呼「MVP」聲中，賈吉5日連續第三場擊出全壘打，為本賽季第54支，這是一支在第六局創下的超前轟，讓洋基最終以5：2擊敗雙城隊。

這顆初速109.6英里、404英尺遠的兩分砲苦主是雙城隊中繼投手梅吉爾（Trevor Megill），讓賈吉追平2007年羅德里格斯（A-Rod）創下的洋基隊史單季最多全壘打右打者的紀錄。

賈吉趕進度式的凶猛打擊可望在本季結束前打破馬里斯（Roger Maris）創下的美聯61轟紀錄，並且可能在賽季結束前擊出65支全壘打。

另一位也在用全壘打寫紀錄的是紅雀隊42歲老將普荷斯，他在戰局還是0：0之際、第8局代打敲出兩分砲，助隊以2：0擊敗小熊隊。

這發兩分砲是兩隊計分板上僅有的分數，比賽靠這一轟分出高下，普荷斯建功也很興奮，「總會有些夜晚，你能完成任務，但也有幾天不行，今天就是辦到的那一天，唯一要做的就是享受，所以我要好好享受今晚。」

這是普荷斯生涯第695轟，距離「A：Rod」羅德里奎茲的696轟僅剩最後一步，即將竄上史上第4的位置。