我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

MLB／賈吉54轟 追平A-Rod洋基右打隊史紀錄

體育新聞組／綜合報導
賈吉本季第54轟出爐。（路透）
賈吉本季第54轟出爐。（路透）

隨著9月賽程全面展開，有一點已經變得非常清楚：洋基隊的戰績能走到什麼地步，都得看賈吉（Aaron Judge）的表現而定。

這位30歲的超級巨星截至5日的勝場貢獻值（WAR）為8.5，根據Fangraphs的統計，是所有大聯盟球員中最高的。

在洋基體育場觀眾隨著賈吉出場而高呼「MVP」聲中，賈吉5日連續第三場擊出全壘打，為本賽季第54支，這是一支在第六局創下的超前轟，讓洋基最終以5：2擊敗雙城隊。

這顆初速109.6英里、404英尺遠的兩分砲苦主是雙城隊中繼投手梅吉爾（Trevor Megill），讓賈吉追平2007年羅德里格斯（A-Rod）創下的洋基隊史單季最多全壘打右打者的紀錄。

賈吉趕進度式的凶猛打擊可望在本季結束前打破馬里斯（Roger Maris）創下的美聯61轟紀錄，並且可能在賽季結束前擊出65支全壘打。

另一位也在用全壘打寫紀錄的是紅雀隊42歲老將普荷斯，他在戰局還是0：0之際、第8局代打敲出兩分砲，助隊以2：0擊敗小熊隊。

這發兩分砲是兩隊計分板上僅有的分數，比賽靠這一轟分出高下，普荷斯建功也很興奮，「總會有些夜晚，你能完成任務，但也有幾天不行，今天就是辦到的那一天，唯一要做的就是享受，所以我要好好享受今晚。」

這是普荷斯生涯第695轟，距離「A：Rod」羅德里奎茲的696轟僅剩最後一步，即將竄上史上第4的位置。

洋基

上一則

林書豪續留CBA 簽約廣州隊

下一則

NBA／專家看好快艇奪冠 字母哥摘MVP

延伸閱讀

MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄

MLB／洋基「法官」成現代神獸 睽違93年再創罕見紀錄
MLB／大谷逆轉砲壓賈吉 10勝、30轟史上第一人

MLB／大谷逆轉砲壓賈吉 10勝、30轟史上第一人
MLB／賈吉連2天砲轟天使 比下大谷

MLB／賈吉連2天砲轟天使 比下大谷
MLB／競逐美聯MVP 大谷、賈吉同場開砲

MLB／競逐美聯MVP 大谷、賈吉同場開砲

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

2022-08-31 19:22
俄羅斯網球好手羅布雷夫3日與對手激戰4小時後獲勝。(路透)

美網／激戰4小時「搶10」勝出 俄名將：沒人是贏家

2022-09-03 23:38
吳易昺晉級男單32強。（新華社）

美網／中國第1人 吳易昺闖第3輪 下戰對決球王梅德維夫

2022-09-01 02:45
小威廉絲美網止步後，向場上觀眾致意。（Getty Images）

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

2022-09-02 22:35
小威廉絲止步美網女單第三輪，賽後淚下。（Getty Images）

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

2022-09-02 23:37

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水