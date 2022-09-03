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MLB／本季只打一場 天才小史等同報銷

體育新聞組／即時報導

國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）去年夏天接受胸廓出口綜合症手術，直到本賽季6月10日回歸先發一場，之後就再也沒有出賽紀錄，儘管國民總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）並沒有正式宣布史特拉斯堡賽季報銷，但戰績低迷的國民賽季只剩下一個多月，不太可能會讓史特拉斯堡復出。

史特拉斯堡在6月10日復出先發表現不佳，球速僅有90英里左右，在6月14日又因肋骨出現壓力反應而被列入傷兵名單，在那之後還沒有正式投過球。

馬丁尼茲在賽前表示：「他的感覺好多了，只是還在加強力量，目前正在往正確的方向前進，他還不會馬上就開始投球，我們只能拭目以待。」

胸廓出口綜合症是一種複雜的疾病，當頸部和肋骨之間的神經受到壓迫時，會導致頸部、手臂和肩部區域疼痛。國民後援投手威爾哈里斯（Will Harris）也接受胸廓出口綜合症手術，本季尚未出賽。

史特拉斯堡對傷病並不陌生，他13年的職業生涯中，曾14次進入傷病名單。然而，這很可能是他連續第三個賽季在傷兵名單結束賽季。最近三個賽季他只先發8場比賽，而平均每個賽季的收入為3500萬美元。

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