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MLB／大谷逆轉砲壓賈吉 10勝、30轟史上第一人

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平貢獻勝利全壘打。（美聯社）
大谷翔平貢獻勝利全壘打。（美聯社）

大谷翔平8月31日再扮英雄，6局下3分砲重創洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole），本季第30轟成為致勝一擊，幫助天使隊3：2逆轉戰局，本季最後一次交手在主場留下勝利。大谷不但成為大聯盟首位連兩季30轟的亞洲球員，單季10勝、30轟更是史上第一人。

天使6月初作客紐約，對洋基3連戰遭清盤，這次在洛杉磯迎敵，美聯MVP熱門人選大谷、「法官」賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大焦點。3連戰吸引超過13萬人進場觀戰，天使搶下兩勝都靠大谷開轟，總教練尼文說：「大谷這3天揮擊十分出色，在爆滿球迷前有這種表現，完全不讓人意外。」

柯爾此役投完前5局2：0領先，面對大谷兩次打擊未被安打，6局下在1出局一、二壘有人時再度對決，失控98英里直球投到紅中，被他掃出中外野全壘打牆，洋基總教練布恩形容「一球就讓球隊付出慘痛代價」。

大谷在三連戰首戰轟出致勝兩分砲，這一場又貢獻勝利全壘打，3場合計12支5、攻下5分打點，成洋基最頭痛的人物；柯爾投7局失3分吞敗，終止對戰7連勝，6局下被大谷打中就知道完蛋了，他說：「這是整場最糟的直球，投在最差的位置，想投閃一點卻發生要命失誤。」

賈吉對天使三戰也有水準之作，首戰和大谷同場開轟，第二戰出現本季第51轟，三戰合計9支4、攻下4分打點，目前仍是大聯盟唯一超過50轟的打者，打點113分同樣排名第一。

大谷去年奪下美聯MVP，最大本錢就是「二刀流」威力，今年依然如此，目前30轟在美聯並列第三、82分打點暫居第四；但他還有11場勝投，也在美聯並列第七，奪三振176次名列第五，投打成績都比一般球員出色，和賈吉的MVP之爭真的難分高下。

南韓好手秋信守218轟是大聯盟亞洲球員最多，「酷斯拉」松井秀喜175轟居次，兩人未曾連兩季30轟；大谷生涯123轟名列亞洲第三，一舉創下兩項難得紀錄，他說：「非常榮幸、也很開心，重點是保持健康，繼續維持好表現。」

天使 洋基 大谷翔平

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