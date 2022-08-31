我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

八月走勢逆轉 股指下跌逾4%

MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

聯合新聞網／ 即時報導
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）
情侶在球場上演活春宮，被警方強制帶離。（取材自推特）

有球迷到球場看MLB球賽，結果「一時性起」，直接在看台開始愛愛，讓在場不小心看見的民眾嚇壞了。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，日前這對情侶到藍鳥隊主場羅傑斯中心（Rogers Centre）球場看棒球，沒想到不只台上的多倫多藍鳥隊與芝加哥小熊隊打得如火如荼，這對情侶在看台區也急著跑回本壘。

影片中可以看到觀眾席有一名身穿白色連身裙的女子，直接跨坐在一名男子身上不斷晃動。影片上傳才一天，已經有40萬次觀看。另一部現場觀眾錄下的影片則拍到保全及警察走向兩人，但或許是太過忘情，即使現場發現的民眾已經發出噓聲，這對情侶依然沒有停下動作，兩人也在之後被帶離現場。多倫多警局表示，並未收到任何與事件相關的投訴。

不少網友留言酸兩人是不是嫌開房間太貴，也有網友說以後他們小孩就可以說自己是在球場受孕的。還有網友打趣地說「第一次看到有人打出全壘打還要被請出球場的」。

警察 澳洲 芝加哥

上一則

NBA新賽季防疫規定：口罩不是必需品

延伸閱讀

MLB／展現「極速超跑」速度 台美混血新秀2戰就打回5分

MLB／展現「極速超跑」速度 台美混血新秀2戰就打回5分
MLB／競逐美聯MVP 大谷、賈吉同場開砲

MLB／競逐美聯MVP 大谷、賈吉同場開砲
MLB／普荷斯694轟出爐 「苦主」450人史上最多

MLB／普荷斯694轟出爐 「苦主」450人史上最多
MLB／台美混血新秀才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

MLB／台美混血新秀才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
詹姆斯曾在Instagram上傳與兩個兒子一起練球的影片。（取材自詹姆斯Instagram）

NBA／詹皇15歲二兒子身高超越大哥 收首份大學招生邀約

2022-08-29 08:43
柯波兒退出美網。（美聯社）

美網／德國前球后柯波兒懷孕退賽 搞笑留言：2對1不公平

2022-08-24 21:32

超人氣

更多 >
胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」