MLB／情侶看台上演活春宮 被觀眾噓仍不停 遭驅逐出場

有球迷到球場看MLB球賽,結果「一時性起」,直接在看台開始愛愛,讓在場不小心看見的民眾嚇壞了。

據澳洲 新聞網(News.com.au)報導,日前這對情侶到藍鳥隊主場羅傑斯中心(Rogers Centre)球場看棒球,沒想到不只台上的多倫多藍鳥隊與芝加哥 小熊隊打得如火如荼,這對情侶在看台區也急著跑回本壘。

影片中可以看到觀眾席有一名身穿白色連身裙的女子,直接跨坐在一名男子身上不斷晃動。影片上傳才一天,已經有40萬次觀看。另一部現場觀眾錄下的影片則拍到保全及警察 走向兩人,但或許是太過忘情,即使現場發現的民眾已經發出噓聲,這對情侶依然沒有停下動作,兩人也在之後被帶離現場。多倫多警局表示,並未收到任何與事件相關的投訴。

Two people were escorted out of the Blue Jays game after getting caught having sex pic.twitter.com/z7CBTxRpQ7