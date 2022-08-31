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MLB／普荷斯694轟出爐 「苦主」450人史上最多

體育新聞組／綜合報導
普荷斯第694轟出爐，同時成為大聯盟史上第一位對450位不同投手開轟過的打者。 （美聯社）
普荷斯第694轟出爐，同時成為大聯盟史上第一位對450位不同投手開轟過的打者。 （美聯社）

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）生涯第694轟出爐！距離700轟俱樂部只差6發全壘打，同時他還正式成為大聯盟史上第一位對450名不同投手開轟過的打者。

影音來源：YouTube

紅雀和紅人29日展開三連戰首戰，紅雀第二局就灌進6分，第三局無人出局一壘有人時輪到普荷斯打擊，在球數落後下他咬中一顆外角球，直接扛出右外野大牆，送回隊友為紅雀再添2分。

普荷斯這支全壘打不但讓他距離700轟又更進一步，還助他締造不少新猷，他成為大聯盟史上首位從450名不同投手手中開轟過的打者，另外8月目前共敲出8轟，追平邦茲（Barry Bonds）和雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）寫下42歲以上單月最多轟紀錄。

事實上普荷斯上一次能在單月擊出8轟以上的全壘打數要追溯到2015年6月，以他下半季大回春的狀態來看，目前相當有機會在本季結束前完成700轟壯舉。

普荷斯現在只要再2轟，就能超越A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）成為史上全壘打第4多的球員，目前700轟俱樂部的成員包含貝比魯斯（Babe Ruth）714轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟、邦茲（Barry Bonds）762轟。

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