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MLB／競逐美聯MVP 大谷、賈吉同場開砲

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平敲出致勝兩分砲，幫助天使以4：3贏球。（路透）
大谷翔平敲出致勝兩分砲，幫助天使以4：3贏球。（路透）

大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）的美聯MVP論戰，還要再燒一段時間，天使洋基隊29日正面交鋒，兩人在3連戰首戰都開砲，大谷掃出致勝兩分砲，幫助天使以4：3贏球，賈吉炸裂本季第50轟，生涯兩度完成50轟賽季為大聯盟史上第10人、洋基第3人。

影音來源：YouTube

賈吉今年全壘打一路領跑，大谷憑藉投打犀利演出，為自己炒高聲勢，兩人在美聯MVP競爭被視為兩大吸票機，這波系列賽因此更受矚目。

天使此役攻下4分都靠全壘打，第2局倫吉佛、第4局佛德陽春砲，大谷5局下在2：2時開砲，天使官方推特霸氣宣示：「這就是我們的MVP。」大谷4打數2安打，除了這發兩分砲，另在8局靠腳程跑出內野安打。

大谷為去年美聯MVP，今年尋求蟬聯，天使教頭尼文當然投自家選手一票，「除非有人像他那樣攻擊，還能在投手丘上有那樣表現，繳出與他相等價值的演出，不然我覺得當然就是翔平，但我也真的很欣賞賈吉的表現，知道他有多特別。」

賈吉此役獲得天使「禮遇」，兩度被故意保送，第8局一有打擊機會馬上作出回應，掃出陽春砲，成為大聯盟本季第1位達到50轟的選手，打點110分也是榜首。

影音來源：YouTube

賈吉曾在拿下美聯新人王、全壘打王的2017年敲出52轟，29日轟出生涯第2個50轟賽季，成為隊史第3人，加入貝比魯斯、曼托的行列。

另方面，台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）28日才被響尾蛇升上大聯盟，29日馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。

卡洛爾生涯首安價值連城，不僅是一支超前比數的二壘安打，2分打點也成了勝利打點，全場響尾蛇球迷也起立為他喝采。

賈吉生涯兩度完成50轟賽季，為大聯盟史上第10人、洋基第3人。（美聯社）
賈吉生涯兩度完成50轟賽季，為大聯盟史上第10人、洋基第3人。（美聯社）

天使 洋基 YouTube

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