MLB／台美混血新秀才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

台美混血大物新秀卡洛爾(Corbin Carroll)昨天才被響尾蛇升上大聯盟,今天馬上在主場迎接大聯盟首秀,更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。

CORBIN CARROL’S FIRST BIG LEAGUE KNOCK BRINGS IN TWO RBIs AS WELL #DBACKS



pic.twitter.com/isyELQEA1e