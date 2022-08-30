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MLB／賈吉拚50轟 不敵運動家菜鳥投手

體育新聞組／綜合報導
洋基賈吉挑戰本季50轟失利，還吞下3K。（美聯社）
洋基賈吉挑戰本季50轟失利，還吞下3K。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰本季第50轟仍無收穫，28日對運動家隊不但4個打數掛零，還吞下3次三振，洋基終場1：4落敗，和美聯戰績最爛的運動家在4連戰扯平。

洋基搶下4連戰前兩勝，賈吉26日也出現本季第49轟，當時拚出一波5連勝，接下來兩戰遭運動家反咬，吞下2連敗，以5勝2敗結束本季7次對戰。

賈吉27日3支0，三振、保送各1次，28日表現更慘，本季打擊率掉到2成93，離自己設定的3成目標仍有變數，不過目前49轟、109分打點是所有大聯盟球員最猛。

運動家5名投手聯手，只讓洋基揮出4支安打、吞下9次三振；25歲菜鳥右投馬丁尼茲（Adrian Martinez）賽前才從小聯盟3A被叫上來，前4局未被揮出安打，直到5局上兩出局才破功，投5.1局被揮3安、失1分，拿到生涯第3勝。

洋基先發投手史密特（Clarke Schmidt）投4.1局，被揮出8支安打，失4分吞敗。

洋基戰績78勝50敗仍居美聯東區榜首，賈吉想成為史上第10位至少兩季50轟以上的打者，要等到轉戰洛杉磯對決天使隊再說，他在2017年以52轟奪下美聯全壘打王，也獲選新人王。

運動家48勝81敗仍是美聯戰績最差，也是唯一不到50勝的球隊。

運動家隊菜鳥右投馬丁尼茲賽前才從小聯盟3A被叫上來，他投5.1局被敲3安、失1分...
運動家隊菜鳥右投馬丁尼茲賽前才從小聯盟3A被叫上來，他投5.1局被敲3安、失1分，奪下生涯第3勝。（美聯社）

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