MLB／大谷熱投109球奪第11勝 達比修90勝亞洲第3人

天使隊大谷翔平先發7局無失分，贏得本季第11勝。（路透）

大聯盟兩大日籍強投大谷翔平、達比修有同日奪下本季第11勝，大谷28日先發7局無失分，再創個人單季最多勝紀錄；達比修同樣優質先發，投7局失3分，成為史上第3位達到90勝的亞洲投手。

大谷在客場對決藍鳥隊，本季首次、也是最後一次在加拿大以投手身分亮相，吸引爆滿4萬5311人觀戰；他投7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，幫助天使 隊2：0獲勝，本季戰績11勝8敗，防禦率2.67在美聯投手中名列第11。

大谷火力全開，投109球是本季22場先發最多，直球最快飆到99.6英里，平均98英里也高出本季平均數97.2英里，繼9日擊敗運動家隊後，近3場先發首嘗勝投滋味。

天使54勝73敗在美聯西區排名第4，落後榜首太空人 隊達26.5場勝差，無力挑戰季後賽 ，卻是本季最會完封對手的球隊，27日12：0擊敗藍鳥，再靠大谷主宰戰場，本季第4次連兩場、合計16場讓敵軍抱蛋。

大谷同場二刀流，兩次打數掛零、吞下1次三振，但被保送兩次，本季打擊率2成60在美聯排名33。

另一日籍旅美強投達比修，也在客場發威，對皇家隊用102球完成7局任務，被揮出5支安打、飆出6次三振、失3分，幫助教士隊4：3獲勝，戰績70勝58敗暫居國聯外卡第3，還在季後賽安全名單內。

大聯盟亞洲最多勝投手是南韓名將朴贊浩，生涯累積124勝，野茂英雄123勝居次；達比修本場終止3連敗，本季戰績11勝7敗，防禦率3.41在國聯投手名列18，24場先發有22場投滿6局，是國聯投手最多。