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MLB／鈴木一朗進水手名人堂 感謝小葛瑞菲

體育新聞組／綜合報導
鈴木一朗（中）全程用英文致辭。（美聯社）
鈴木一朗（中）全程用英文致辭。（美聯社）

鈴木一朗27日正式進入美國職棒西雅圖水手隊名人堂，他在長達16分鐘的致詞中，全程使用英語，並向曾為隊友的偶像小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）表達感謝之意。

鈴木一朗加入前隊友小葛瑞菲、馬丁尼茲（Edgar Martinez） 、穆易爾（Jamie Moyer）、布納（Jay Buhner）、威爾森（Damon Wilson），及「巨怪」強生 （Randy Johnson） 等人的行列，成為MLB西雅圖水手名人堂的第10人，而他的這些老隊友，也幾乎全到場為他祝賀。

鈴木一朗這次致詞，是他少數在公開場合，全程以英語發言的一次。儀式中，包括楚勞特（MikeTrout） 、大谷翔平、普侯斯（Albert Pujols）、松阪大輔等人都錄製影片，向鈴木一朗獻上祝賀。

美國國家棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）主席羅威奇（Josh Rawitch）也出席了這場活動。2025年，鈴木一朗將有資格被票選進入這個位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的名人堂。

儀式中，鈴木一朗就坐在小葛瑞菲的旁邊，他們兩人曾在2009、2010年球季當過水手的隊友。

鈴木一朗在致詞時說：「有個傢伙我喜歡叫他喬治（George），他就是你們所認識的小葛瑞菲。在我來美國之前，他就是我的偶像了，但直到2009年他回到水手，我們才終於成為隊友。他是個愛開玩笑的人，但在我眼中，他真的非常專業。他用了很多我難以言喻的方式幫助過我，能當他的隊友，真的是我職業生涯一大亮點。」

鈴木一朗MLB生涯的前11個球季都待在水手，2012年季中被交易到紐約洋基。他在洋基打了約3季後，轉到邁阿密馬林魚又打了3年，然後回到水手為自己的生涯畫上句點。

鈴木一朗最後一次出賽，是2019年水手隊在日本打的兩場開幕戰，在那兩場比賽的第2戰結束後，鈴木一朗宣布他要退休的消息。過去幾年，鈴木一朗擔任水手總裁的特別助理，但他通常都會穿上球衣，陪球員一起練球，並在打擊練習時幫忙接球。

鈴木一朗說：「我來到西雅圖的時候，才27歲。我從沒想到我能在美國打19個球季，且直到如今，仍待在西雅圖。因此，我想告訴現役球員，或許你們也無法想像，但你們的未來確實充滿無限可能。所以，請不要畫地自限，要盡全力擁抱這一切。」

「如果一個從日本來的瘦巴巴小個子都能穿著這身球衣下場比賽，然後在今晚站在你們面前接受這份榮譽，你們就沒有理由說自己無法辦到。」

鈴木一朗大聯盟紀錄。（體育新聞組／整理）
鈴木一朗大聯盟紀錄。（體育新聞組／整理）

鈴木一朗 西雅圖 洋基

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