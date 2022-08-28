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首見8位數運動藏品 全球最貴棒球卡賣1260萬元

編譯季晶晶／即時報導
美國職棒大聯盟紐約洋基隊名將曼托的棒球卡，周日拍出1260萬元。（美聯社）
美國職棒大聯盟紐約洋基隊名將曼托的棒球卡，周日拍出1260萬元。（美聯社）

根據海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）發布的新聞稿，一張1952年發行、美國職棒大聯盟紐約洋基隊名將曼托（Mickey Mantle）的棒球卡周日上午拍賣，成交價是驚掉下巴的1260萬元，一躍而成全球最有價值的運動藏品。

效力洋基隊17年的曼托是棒球史上最厲害的左右開弓打者，他於1974年入選棒球名人堂。這張卡來自曼托的新秀賽季，由球卡巨擘Topps製作，因保存良好而價值非凡。鑑定公司Sportscard Guaranty Corp的評價為「Mint+ 9.5」，滿分是10分。

這是拍賣會上首見突破八位數門檻的體育藏品，幾乎比去年華格納（Honus Wagner）球卡拍出的660萬元高出一倍。它也打破所有其他體育紀念品的記錄，超過馬拉度納（Diego Maradona）出名的「上帝之手」球衣。

對拍賣行而言，能打破紀錄代表體育藏品日益強大的吸引力。

根據海瑞得拍賣行，委賣這張球卡的是現年75歲Anthony Giordano，美國紐澤西州一家回收和一般廢棄物事業的總裁，他1991年與兒子一起逛球卡展覽時，以當時破紀錄的價格，5萬元，買下這張卡，收藏30年後才再拿出來拍賣。

拍賣 洋基

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