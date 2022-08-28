威廉波特／全壘打被攔 中華隊1分惜敗

中華小將沈立宸。（美聯社）

艷陽高照，就像熱情的台灣再度降臨威廉波特 少棒聯盟世界大賽 volunteer stadium ，中華少棒代表隊於美東時間27日中午12點30分出戰加勒比海代表隊──庫拉索爭取國際組冠軍寶座，中華隊先發投手李芳模完投五局送出九次三振，失掉一分非自責分，終場就以0：1敗給庫拉索，將於28日美東時間上午10點進行季軍戰。

中華隊先發投手李芳模表現優異，完投全場送出九次三振。（特約記者廖華傑／攝影）

中華隊保持穩定的投守戰力，控制戰局，先發投手李芳模局局送出三振，可惜第三局下半中華隊守備突然陷入亂流，一次守備失誤再一次投手暴投，讓庫拉索進占三壘得分大門，李芳模一顆偏低變化球遭打穿二壘形成安打，掉了這致命的一分，成為了勝負關鍵。

威廉波特少棒賽國際組冠軍戰，中華隊以0：1敗給加勒比海代表隊。（特約記者廖華傑／攝影）

中華隊打擊部分遲遲無法展開手腳，幸運之神沒有眷顧，一局上三壘有人，庫拉索暴投球竟被主審無意的擋下來，讓庫拉索沒有丟分，四局上沈立宸擊出非常深遠靠近邊線的飛球也被庫拉索左外野手接殺出局，六局上王元甫中外野高飛球竟也在全壘打牆前一步遭到接殺，讓看台上的應援團直呼不可思議，似乎也註定了本場賽事的勝負。