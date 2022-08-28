我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

MLB／水手綁住新人王大熱門J-Rod 保底13年2.1億

體育新聞組／綜合報導
今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7億美元的巨約。（美聯社）
今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7億美元的巨約。（美聯社）

水手提前綁住天賦，以保底13年2.1億美元的超級合約簽下J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez），確立球隊未來至少10年的核心。

今年美聯新人王大熱門J-Rod羅德里奎茲與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7億美元的巨約，這份合約堪比聯盟看板楚奧特（Mike Trout）與天使在2019年簽下的12年4.265億美元「終生約」。

據「ESPN」報導，水手本次與J-Rod的合約保證年份為8年1億2000萬美元，第7年球隊擁有選擇權，若他在前7年獲得不同排名的MVP選票，將可有2個延長合約選項，第一種為再延長8年，依MVP票選排名有不同情境，從最差的2億美元到2.8億美元，總長16年最高可拿4億美元；第二種是延長10年，條件是獲得2次MVP或4次獲得MVP票選前5名，將可獲得3.5億美元，讓合約總值為最高的18年4.7億美元。

不過若水手未在第7年執行選擇權，羅德里奎茲第8年後將有一次跳脫合約的機會，若選擇不逃脫，可再延長5年9000萬美金，若選擇跳脫則是走完8年1.2億美元，屆時他也僅30歲。總結來說，他可自行掌握的合約年限為13年2.1億美金，同時此合約享有完整的不可交易「霸王條款」。

水手教頭塞維斯（Scott Servais）曾高度讚美他本季的表現，為簽約埋伏筆：「過去半年內，他學到很多關於MLB的知識，以及需要持續改進的事。」並認為J-Rod與「神鱒」擁有許多相似處：「我為天使工作一段時間，楚奧特是近年最偉大的球員，羅德里奎茲與他一樣帶有天賦，他們有很好的爆發力、技術等，他是位好隊友能有效幫助球隊進步，簡單來說他就是我們的楚奧特。」

塞維斯除了稱讚J-Rod技術實力優秀外，還讚美了他的語言能力：「這不容易，如果我們任何一人去了國外試圖掌握該國語言，那將非常有挑戰性，但對他來說在年輕時就學會了英語，這會幫助他在球場以及場外關係的發展。」

今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7...
今年美聯新人王大熱人J-Rod羅德里奎茲與水手簽下最長可達18年、總值高達4.7億美元的巨約。（美聯社）

天使 MLB

上一則

MLB／本季第27轟…楚奧特生涯1025分 登天使得分王

下一則

威廉波特／全壘打被攔 中華隊1分惜敗

延伸閱讀

MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價1.87億

MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價1.87億
MLB／天使隊求售 大谷翔平可能不再是「非賣品」

MLB／天使隊求售 大谷翔平可能不再是「非賣品」
MLB／楚奧特復出合體大谷 天使止敗

MLB／楚奧特復出合體大谷 天使止敗
MLB／天使沒交易大谷 大聯盟高層：明年鐵定留不住人

MLB／天使沒交易大谷 大聯盟高層：明年鐵定留不住人

熱門新聞

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

2022-08-27 07:53
代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
NBA傳奇球星布萊恩2020年墜機身亡，洛杉磯郡人員拍下現場照片並外流，遭判賠1600萬美元給布萊恩遺孀凡妮莎(圖)，凡妮莎宣布將把錢捐給以布萊恩外號為名的慈善基金會。美聯社

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

2022-08-26 11:56
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕