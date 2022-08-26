MLB／開賽連24顆好球 水手菜鳥破紀錄

水手隊菜鳥投手柯比開賽連投24顆好球，寫下大聯盟新紀錄。（美聯社）

大聯盟水手隊菜鳥投手柯比 （George Kirby ），24日在主場登板先發對決國民隊，開賽連投24顆好球，寫下大聯盟新紀錄，不過水手終場1：3落敗。

柯比首局面對國民開路先鋒赫南德茲（Cesar Hernandez），連投3球演出三振，接下來連飆好球，直到3局下面對梅內塞斯（Joey Meneses），歷經11人次才投出第1顆壞球，終止連24顆好球紀錄。

這位24歲右投用85球完成7局任務，被揮出8支安打、失1分，飆出9次三振，優質先發關勝敗，本季戰績仍是5勝3敗，防禦率降到3.32。

大聯盟過去開賽連續好球數是21球，2018年由海盜隊馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）締造，在此之前，2014年勇士 隊桑塔納（ Ervin Santana）曾經連投20顆好球。

柯比5月8日登上大聯盟，生涯第18場先發就投出驚人紀錄，本季奪三振達到102次，成為隊史第3快達到百K的投手，前兩人是2005到06年赫南德茲（Felix Hernandez）16場、2011年皮內達（Michael Pineda）17場。

柯比退場時0：1落後，水手8局下追平比數，9局上第3任投手塞瓦德（Paul Sewald）挨轟，被國民8棒瓦格斯（Ildemaro Vargas）轟出兩分砲，終場兩分之差輸球，終止對戰3連勝。

另一場比賽中，匹茲堡海盜新人克魯茲 （Oneil Cruz）打出一記擊球初速122.4英里直擊全壘打牆的平飛球，創下聯盟監測系統的新紀錄。主播形容這球飛出去像飛彈一樣。

克魯茲今年23歲，今年季中升上大聯盟，他無論是棒子擊中球的速度，或是擔任內野守備時的傳球速度都是頂尖，雙雙打破紀錄。

他除了此役擊出時速122英里的強勁平飛球，之前傳球時也曾測得97.8英里的時速，締造大聯盟監測系統Statcast啟用以來的最快內野傳球速度。

大聯盟的推特（Twitter）帳號貼出這個新紀錄，宣布這球是進入Statcast時代以來最強勁的擊球；官網報導則說，這球甚至可能是有史以來最強勁的一球。