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MLB／張育成與大谷互拍 錯過當英雄機會

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平與張育成友善互動。（影片截圖）
大谷翔平與張育成友善互動。（影片截圖）

大聯盟洛杉磯天使隊24日與坦帕灣光芒隊鏖戰至延長賽，天使隊11局下守備發生失誤，讓光芒隊以4：3收下5連勝，而台灣好手張育成替補上場1打數無安打，得點圈有人時未能送回再見分，錯過當英雄機會。

在天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）有意出售球隊的消息傳出後，天使隊此役繼續在客場出賽，出戰光芒隊，光芒隊由投手麥克納漢（Shane McClanahan）掛帥主投，而張育成此役並未先發。

天使、光芒前7局僵持不下，7局結束仍是0：0平手，天使隊球星楚奧特（Mike Trout）8局上從光芒隊中繼投手亞當（Jason Adam）手中敲出陽春砲，打破僵局。

光芒隊8局下展開反攻，狄亞茲（Yandy Diaz）敲安後，換上代跑希瑞（Jose Siri），隨後盜上二壘，再靠著隊友推進、前進三壘，拉米瑞茲（Harold Ramirez）隨後擊出內野滾地球帶有1分打點扳平比分。兩隊以1：1進入延長賽。

天使隊11局上再度展開攻勢，靠著沃德（Taylor Ward）二壘安打，攻下超前分，以3比2領先；光芒隊11局下吹起反攻號角，拉米瑞茲在一、二壘有人時掃出二壘安打，送回追平分，輪到張育成上場打擊時，敲成內野滾地球，靠著野手選擇上壘，而跑者洛威（Brandon Lowe）衝本壘遭觸殺，無緣當英雄。

光芒隊裴洛塔（David Peralta）隨後擊成內野滾地球，而天使隊一壘手華許（Jared Walsh）此時傳本壘發生失誤，讓光芒隊趁機跑回超前分，光芒隊以4：3險勝，5連勝到手，而天使隊苦吞5連敗。

比賽中，日本球星大谷翔平與台灣好手張育成，在場上出現友好的互動，舒緩比賽緊張的氣氛。

第11局時，大谷靠著隊友的滾地球上三壘，此時光芒三壘手為張育成，大谷先友好的拍了他並打聲招呼，張育成隨即也拍了大谷的背做為回應，此時，大谷也輕碰了一下張育成的大腿，不料這番互動，全被轉播單位照到，在延長賽緊張的局面，還能有這景象也為比賽減緩許多氣氛。

大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

天使 大谷翔平 洛杉磯

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