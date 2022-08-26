MLB／張育成與大谷互拍 錯過當英雄機會

大谷翔平與張育成友善互動。（影片截圖）

大聯盟洛杉磯天使 隊24日與坦帕灣光芒隊鏖戰至延長賽，天使隊11局下守備發生失誤，讓光芒隊以4：3收下5連勝，而台灣好手張育成替補上場1打數無安打，得點圈有人時未能送回再見分，錯過當英雄機會。

在天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）有意出售球隊的消息傳出後，天使隊此役繼續在客場出賽，出戰光芒隊，光芒隊由投手麥克納漢（Shane McClanahan）掛帥主投，而張育成此役並未先發。

天使、光芒前7局僵持不下，7局結束仍是0：0平手，天使隊球星楚奧特（Mike Trout）8局上從光芒隊中繼投手亞當（Jason Adam）手中敲出陽春砲，打破僵局。

光芒隊8局下展開反攻，狄亞茲（Yandy Diaz）敲安後，換上代跑希瑞（Jose Siri），隨後盜上二壘，再靠著隊友推進、前進三壘，拉米瑞茲（Harold Ramirez）隨後擊出內野滾地球帶有1分打點扳平比分。兩隊以1：1進入延長賽。

天使隊11局上再度展開攻勢，靠著沃德（Taylor Ward）二壘安打，攻下超前分，以3比2領先；光芒隊11局下吹起反攻號角，拉米瑞茲在一、二壘有人時掃出二壘安打，送回追平分，輪到張育成上場打擊時，敲成內野滾地球，靠著野手選擇上壘，而跑者洛威（Brandon Lowe）衝本壘遭觸殺，無緣當英雄。

光芒隊裴洛塔（David Peralta）隨後擊成內野滾地球，而天使隊一壘手華許（Jared Walsh）此時傳本壘發生失誤，讓光芒隊趁機跑回超前分，光芒隊以4：3險勝，5連勝到手，而天使隊苦吞5連敗。

比賽中，日本球星大谷翔平 與台灣好手張育成，在場上出現友好的互動，舒緩比賽緊張的氣氛。