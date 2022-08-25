我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥

MLB／MVP貝茲也參戰經典賽 美國隊9人身價1.87億

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊明星外野手貝茲宣告加入經典賽美國隊。（美聯社）
道奇隊明星外野手貝茲宣告加入經典賽美國隊。（美聯社）

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）也宣告加入美國隊，明年3月的世界棒球經典賽星光閃耀，美國隊確定的9人名單裡，合計參加過45次明星賽、6座MVP，年薪合計達1.87億美元。

貝茲今年出賽105場，敲出27轟、82分打點，打擊率2成73，還有11次盜壘成功，生涯拿過2座世界大賽冠軍更是2018年美聯MVP得主。

經典賽美國隊先前已確定參賽的球員，包括楚奧特（Mike Trout）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史托瑞（Trevor Story）、哈波（Bryce Harper）、阿隆索（Pete Alonso）、穆林斯（Cedric Mullins）。

其中楚奧特拿過2014、2016、2019年的美聯MVP，哈波則包下2015、2021年國聯MVP，光算MVP等級就很驚人，更別提明星賽星度。

整隊身價更是不凡，楚奧特年薪3540萬美元領頭，接下來依序是亞瑞納多3500萬美元、哈波2600萬美元、瑞爾穆托2387萬美元、高史密特2200萬美元、史托瑞2000萬美元、貝茲1750萬美元、阿隆索740萬美元、穆林斯71萬美元，加起來年薪合計達1.87億美元。

道奇 世界大賽

上一則

NBA／柯瑞擁4800萬美元聯盟最高薪 分析師：太超值了

延伸閱讀

MLB／天使隊求售 大谷不再是非賣品

MLB／天使隊求售 大谷不再是非賣品
MLB／楚奧特復出合體大谷 天使止敗

MLB／楚奧特復出合體大谷 天使止敗
MLB／完美1局+無安打 天使德梅斯同季達陣

MLB／完美1局+無安打 天使德梅斯同季達陣
MLB／大谷翔平只打不投 明星賽不秀二刀流

MLB／大谷翔平只打不投 明星賽不秀二刀流

熱門新聞

代表台灣的台北市福林國小棒球隊對壘墨西哥隊，取得重要一勝。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊5:1勝墨西哥 晉級國際組冠軍戰

2022-08-24 18:45
柯比生前與妻子凡妮莎的合照。(美聯社)

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 家屬告洛杉磯郡獲賠3100萬

2022-08-24 22:09
布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44
運動家隊上周與水手的比賽，觀眾席疑似出現「人與人連結」的畫面。（路透）

MLB／比場上火熱？運動家球迷疑觀眾席演「活春宮」

2022-08-23 23:43
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元