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MLB／天使隊求售 大谷不再是非賣品

體育新聞組／綜合報導

大聯盟天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）表示，他已開始探詢出售球隊的可能性。媒體報導，莫瑞諾決定賣掉天使，陣中球星大谷翔平可能因此被交易出去。

路透報導，莫瑞諾擁有天使隊已20年時間，他在聲明中說：「這個艱難的決定完全是我們自己的選擇，且經過深思熟慮，不過我和家人最終的決定是：現在是時候了。」

他說：「在處理球隊出售的過程中，我們將會繼續以球迷、員工、球員、商業合作夥伴的最大利益為依歸來經營這支球隊。」

莫瑞諾2003年花了1.8億美元，從迪士尼公司手中買下天使隊，讓這位億萬富豪成為主流職業運動球隊中，首位墨裔美籍的球團老闆。

在莫瑞諾買下球隊前，天使在2002年拿下隊史僅有的一座世界大賽冠軍，但球隊近年一直苦苦掙扎，最後一次打進季後賽已是2014年的事。

目前天使陣中有兩名最好的球員，分別是能投善打、去年年度最有價值球員得主，日籍「二刀流」好手大谷翔平，和曾10次入選明星賽、3度獲選美聯年度MVP的楚奧特（Mike Trout）。

天使求售將讓球隊產生連鎖反應，尤其是大谷翔平。在交易大限截止前，就不斷有關於大谷翔平交易案的傳聞。「紐約郵報」記者海曼（Jon Heyman）曾報導，由於莫瑞諾強烈反對交易大谷翔平，因此談判在開始前就結束了。

但隨著莫瑞諾決定賣掉天使，大谷翔平可能不再是「非賣品」。兼具投打實力的大谷翔平，本季結束後可獲薪資仲裁資格，2023年球季結束後將成為非受限自由球員。

任何一隊的老闆都希望陣中能有像大谷翔平這樣的好手，如果天使決定交易他，能換回的報酬可能相當豐厚。

大谷翔平2002年揮出27支全壘打，攻擊指數達0.872，擔任先發投手也繳出防禦率2.83的成績。他是目前聯盟中最有價值的球員之一，即使交易他能獲得巨大回報，天使各個位置仍須補強，還有被大聯盟官網MLB.com評比為最後一名的農場體系，也須好好整頓一番。

因此也有另一種可能，就是天使的新老闆決定以5億美元的超級大約留住他，讓他剩餘的生涯都在天使度過。但前提是大谷翔平要願意留在他加入後就從未打進季後賽的球隊，只不過新老闆可能會說服他，球隊正往新的方向發展。

大谷翔平的隊友，超級球星楚奧特和天使還有合約，他將被綁到2030年，因此比大谷翔平更有可能和天使一起走下去，只是當球隊換了老闆，什麼事都有可能發生。

天使 大谷翔平 季後賽

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