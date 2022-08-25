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MLB／6局10K無安打 韋蘭德16勝聯盟第1

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德繼續維持主宰表現，主投6局用了91球送出10K，且沒有被敲出任何安打。（路透）
韋蘭德繼續維持主宰表現，主投6局用了91球送出10K，且沒有被敲出任何安打。（路透）

太空人23日迎戰雙城，派出39歲韋蘭德（Justin Verlander）先發，投出6局無安打比賽還送出10K，率太空人以4：2贏球，他收下並列聯盟領先的第16勝。本次系列賽也是柯瑞亞（Carlos Correa）轉隊至明尼蘇達後首次重返前東家，出場時也獲得全場球迷的掌聲。

韋蘭德此戰先發6局投出無安打比賽，ERA降至1.87並奪下本季第16勝，與同日奪勝的道奇岡索林(Tony Gonsolin)並列聯盟勝投王，防禦率則是聯盟唯一低於2.00的投手。同時此戰飆出10K後，生涯三振數累積至3161K，超越了大都會王牌薛則（Max Scherzer）與退役名將「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez），獨居史上第13名。

高齡39歲依然巔峰，本季有望再拿一座塞揚獎的韋蘭德賽後表示：「我喜歡投長局數，但我更希望能在季後賽保有充沛體力發揮壓制力。」

另一場比賽中，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在「地鐵大戰」連兩天開轟，擊出本季第48轟，繼續走在單季至少60轟道路上，有望成為2001年後第一人。

賈吉23日面對大都會擔任先發外野手第3棒，在第4局面對大都會先發沃克（Taijuan Walker）的一顆快速球，輕鬆將球擊出左外野大牆，轟出一發遠達453英呎的全壘打，在任何一座球場都會飛出去，幫助球隊率先破蛋；第七局又緊接著班寧坦迪(Andrew Benintendi）的超前分安打後打回保險分，率洋基以4：2贏球奪下系列賽2連勝，也是連輸6個系列賽後、終於在「地鐵大戰」止跌回升。

總計賈吉此役4打數2安打，外帶2分打點，賽後打擊三圍來到0.297/0.403/0.663，在終結連9場全壘打乾旱期後又連兩天開砲，外界推估照此速率本季可望有63轟，是繼2001年的邦茲(Barry Bonds)73轟與索沙(Sammy Sosa)的64轟後，再次有球員單季至少60轟，但這兩人都陷入禁藥爭議，前一個「乾淨重砲」已是1961年敲出61轟的洋基隊史傳奇馬里斯（Roger Maris）了。

韋蘭德繼續維持主宰表現，主投6局用了91球送出10K，且沒有被敲出任何安打。（路...
韋蘭德繼續維持主宰表現，主投6局用了91球送出10K，且沒有被敲出任何安打。（路透）

太空人 大都會 洋基

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