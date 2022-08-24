MLB／普荷斯又轟了 棒打449投手 與邦茲並列第一

普荷斯轟出生涯第693轟。（美聯社）

相隔一場後，紅雀42歲老將普荷斯（Albert Pujols）22日對上小熊的比賽又開轟了，同時也是此戰勝利打點，幫助球隊以1:0獲勝，這是他近7戰以來的第6轟與本季第14發，生涯推進到693轟，距離700轟里程碑更進一步。

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紅雀與小熊此役形成投手戰，雙方七局前都是0:0僵局，直到七局上半普荷斯抓準左投史邁力（Drew Smyly）一顆外角高球，直接送出左外野大牆，加上先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）9局無失分演出完封勝，終場紅雀就以1:0氣走小熊

普荷斯8月趕進度，近10場比賽已經敲出7支全壘打，有6轟集中在近7戰，生涯推進至693轟，非常有機會超越A-Rod的696轟並列史上第四，距離700轟也只剩7支距離，讓球迷更加期待他能在本季退休前達標。此外，這也是他生涯砲轟的第449位投手，追平大聯盟紀錄與邦茲(Barry Bonds)並列第一。普荷斯賽後表示：「無論如何你需要相信你投入的訓練會有回報，這就是我22年來所做的事」。

因為這一轟苦吞敗投的史邁利表示，這一球他已刻意投在好球帶之外，卻還是遭到砲轟，不得不佩服普荷斯，「這就是他被稱作生化人(Machine)的原因，熟悉的他回來了！」

此外，洋基 22日對上大都會 的「紐約內戰」，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）轟出本季第47轟，獨走全聯盟，以及赫曼（Domingo German）6.1局失2分的優質先發，以4:2拿下勝利，8月低谷以來首次取得二連勝，同時讓欲挑戰生涯第200勝的大都會王牌薛則（Max Scherzer）踢到鐵板。

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由於這波「地鐵 大戰」僅有2連戰，代表這場勝利終於讓洋基終止連續輸掉6個系列賽的恥辱，賽後賈吉表示團隊在精神上足夠堅強，經歷了幾個系列賽終於有所反彈，「是時候回到我們該做的」。