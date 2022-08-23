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MLB／海盜7年無季後賽 教頭卻續約…挨批「超級可悲」

體育新聞組／即時報導
名人堂投手艾克斯利無奈痛批「海盜真可悲」。（美聯社）
名人堂投手艾克斯利無奈痛批「海盜真可悲」。（美聯社）

海盜本季恐面臨連4年在國聯中區墊底、連7年無緣季後賽困境，但球團日前仍宣布明年繼續和主帥薛爾頓（Derek Shelton）合作，對此名人堂投手艾克斯萊（Dennis Eckersley）無奈痛批：「這隊真可悲。」

海盜與總教練薛爾頓（Derek Shelton）於2019年簽下4年合約，過去這段時間戰績僅127勝214敗，日前擔任球評的名人堂投手艾克斯利，在轉播紅襪與海盜比賽時，痛批海盜：「陣中球員沒有喊得出名字的，全聯盟沒有其他球隊像他們這樣，有些球隊就是來陪榜用的，但真的沒有太多像他們這麼可悲的球隊。」

對此海盜總管切靈頓（Ben Cherington）也回嗆，「竟然有人這樣談論大聯盟選手或是職業球員我感到相當失望。我認為球隊陣中年輕球員正在成長也是球隊核心，我們不會用輸贏來評斷重建的過程」。

而海盜隊明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）也十分不滿，「我完全不在乎他說的這些垃圾言論，他這樣講也不會改變我們的生活。如果他講話只是想呼吸一些新鮮空氣，那他想說甚麼都可以」。後援投手克羅（Wil Crowe）再補一刀，「他是名人堂選手，沒想到像他這種身分地位的球員會注意到我們」。

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