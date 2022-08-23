MLB／只差8支…普荷斯：沒達700轟也會退休

普荷斯（前）表示，不論最終能否完成700轟，本季結束他依然會選擇退休。（美聯社）

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）距離生涯700轟的里程碑只剩8支的距離。不過日前他堅決表示，不論最終能否完成這項紀錄，本季結束他就會選擇退休 。

現年42歲的普荷斯近況火燙，近8場出賽繳出0.538／0.571／1.654的打擊三圍，更狂轟6發全壘打，昨日對上響尾蛇的比賽更是揮出雙響砲，目前生涯累計692支全壘打，只差8轟就能成為700轟俱樂部的一員。

普荷斯曾在季初表示，會在今年球季結束後退休，但由於普荷斯近期表現「回春」，外界都期待他能再戰下去，日前接受「今日美國」的訪問時，普荷斯坦言，自己還是會按照原本的計畫就此退休。

「我還是會退休，不管最後是693轟、696轟、還是700轟，我不會去執著這個數字。如果你在22年前告訴我我會距離這項里程碑這麼近，我會告訴你你瘋了。不管發生什麼，我不會去改變它，我有令人難以置信的棒球生涯，這樣就很幸運了。」

普荷斯只要再5轟，就能超越A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）成為史上全壘打第4多的球員，而目前700轟俱樂部的成員包含貝比魯斯（Babe Ruth）714轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟、邦茲（Barry Bonds）762轟。