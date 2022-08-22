MLB／洋基吞連輸6系列賽 主帥暴怒拍桌

洋基王牌柯爾連續六場先發未奪勝。（美聯社）

紐約洋基 隊近日表現持續低迷，20日對上多倫多藍鳥的比賽以2：5落敗，目前處於三連敗，對上藍鳥的系列賽更是一勝難求。

此次系列賽三連敗後洋基已連續輸掉6個系列賽，對上西雅圖 水手時更是直接三戰被橫掃，據「ESPN Stats & Info」報導，洋基自1995年8月以來，首次在單一賽季內連續輸掉6個系列賽。

洋基20日派出當家王牌柯爾（Gerrit Cole），先發6局被敲出5支安打失掉4分，表現差強人意，加上洋基此役得分效率不佳，雖敲出9支安打，但僅換回2分，其中包含了托瑞斯（Gleyber Torres）八局下的陽春砲，柯爾吞下本季第六敗，連續6場先發都無拿下勝投。

洋基隊在全明星賽後29場例行賽僅拿下9勝吞了20敗，目前戰績73勝48敗，雖仍居美聯東區第一，但與緊追在後的藍鳥勝差拉近至7場。

總教練布恩（Aaron Boone）爆怒，在賽後訪問上拍桌直言「必須打得更好」；當家主砲賈吉（Aaron Judge）則強調，不論形勢多險峻，希望團隊不要喪氣，「不要忘記我們是紐約洋基」。

布恩表示：「我們已經遇過了太多這樣的問題，而這些回答都是徒勞，我不想再說了，我們唯一要做的是上場贏得比賽。」他強調，「洋基必須打得更好，好的是…。」講在此處，布恩激動拍桌，「這個目標就在我們眼前，我們可以搞定它。」