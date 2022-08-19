威廉波特少棒／睽違7年 中華小將首勝義大利

投手李芳模分別在第一、二局各投出兩次三振。（美聯社）

2022威廉波特 少棒聯盟世界大賽進入第二天賽程，中華代表隊在家長及僑胞們的殷殷期盼下，終於登場亮相，首戰面對義大利 波隆納少棒隊，中華小將展現積極企圖心，在李芳模、蕭兆勛、王元甫、廖芫豎、沈立宸聯合完封下，終場以2：0拿下勝利。

相隔七年再度進軍威廉波特世界大賽的中華少棒代表隊，絲毫沒有感受滿場觀眾的壓力感，一局下半，第一棒廖芫豎相中第一顆球即擊出中外野方向穿越安打，留下福林國小少棒隊在威廉波特的首安紀錄；二棒曾乙喆再補上一支安打，形成無人出局，一二壘有人的大好得分機會，第三棒沈立宸再擊出安打，打回二壘上的廖芫豎，首開紀錄拿下第一分，創下首打點，廖芫豎也跑回隊史首得分，中華隊取得1：0領先。

第一棒廖芫豎跑回本壘拿下第一分。（美聯社）

一局下半，章子健總教練派出李芳模擔任先發投手，也是福林國小少棒隊史上首位站上威廉波特投手丘的投手。李芳模一上場面對首名打者，就以連三好球，拿下三振；第二名打者獲得三好一壞，再度以三振收場。李芳模展現中華少棒代表隊的氣勢，總共面對四名打者就拿下兩次三振，技驚四座，很快結束第一局。

二局下半，李芳模續投，再度以連三顆好球拿下三振，為保留投手戰力，李芳模在投了18球之後，更換蕭兆勛接手，一上場就以連續兩次三振結束二局下半，絲毫不給對手任何機會。

中華隊小球員的家長及師長們組成龐大的加油團。（特約記者廖華傑／攝影）

三局上半，曾乙喆獲得四壞保送上壘，一人出局後，王元甫和李芳模接連擊出安打攻占滿壘，可惜無法延續攻勢，留下滿壘殘壘。進入三局下，蕭兆勛霸氣不減，再度連續飆出兩次三振，不讓對手站上壘包。

四局上半，中華隊攻勢輪回開路先鋒廖芫豎，廖芫豎在一好三壞的情況下積極出棒，擊出中間方向深遠二壘安打，二棒曾乙喆接著擊出右外野二壘安打，送回二壘上的廖芫豎，拿下第二分，中華隊取得2：0領先。

五局上，中華隊靠著李芳模獲四壞保送，吳軒閎觸身保送，麥羿晨再獲四壞上壘，形成兩人出局滿壘的大好得分機會，可惜施羿宏擊出游擊方向滾地球出局，留下滿壘殘壘。