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MLB／命中注定的緣分？守護者2新秀 12年前就是少棒隊友

記者張聲肇／即時報導

班森( Will Benson)和柯瑞( Xzavion Curry )12歲前，一起在亞特蘭大沙鎮紅襪少棒隊當過六年隊友，12年之後，兩人居然又都成為職棒克利夫蘭守護者隊(Cleveland Guardians)隊員，他們當年的教練道格拉斯(Tony Douglas)看完兩人初賽轉播，樂不可支。

24歲的右投手柯瑞15日首度站上職棒賽的投手板，在對底特律老虎隊比賽中主投五局，被擊出三支安打，雖然輸掉比賽，不是因他失分，他對自己的表現感到「驚訝」：「老實講，那是上帝對我另一次眷顧，我都不曉得要如何形容。」

兩周前也才初次參加職棒賽的中外野手班森，接受體育雜誌Athletic訪問時說，「(同齡的)我們談這麼一天的到來，已經談了一輩子了。」

在亞特蘭大觀看兩人初賽轉播的「老教頭」道格拉斯雖然年僅56歲，但在少棒隊當了30年教練，從來沒教出轉戰職棒的隊員，如今兩位當年的業餘隊友竟然在兩周之內，以同一職棒隊身分分別首次出場，他16日說，「找不到字眼來形容心中的高興與驚訝」。

他說，兩人七歲那年的球隊裡都是「沒人要的孩子，」只在鎮上同別隊玩玩，但後來轉型為強隊，接下來六年轉戰各地，贏過不少場，其中有幾年，隊裡還出了個外野怪傑費爾茲(Justin Fields)。這位「可以直奔二壘刺殺跑手」的費爾茲，如今是美足芝加哥熊隊四分衛。

道格拉斯說，柯瑞以快球見長，七歲首戰，就帶領球贏球。

兩年前退休的道格拉斯說，班森和柯瑞向來都互相激勵，「那一陣子的孩子，到現在都還有聯絡，他們在社媒上組了一個大群組」。

班森的爸爸是普度大學籃球校隊球員，也希望兒子打籃球，道格拉斯說服班森繼續打棒球。道格拉斯回憶說，班森八歲時，因為吊兒啷噹，對比賽不在乎，因此道格拉斯故意不讓他出賽，班森雖然心裡很不舒服，但也因此「清醒了過來」，第二天練球時就認真起來。道格拉斯說，刺激他這一次就夠了。

柯瑞 亞特蘭大 退休

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