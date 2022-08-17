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水手教頭盛讚魔球「就算大谷說要投指叉 也不揮棒」

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平15日先發6局飆8K失2分好投。（路透）
大谷翔平15日先發6局飆8K失2分好投。（路透）

狀況不佳的一戰，大谷翔平運氣值點滿，度過不穩的開局，最終以97球繳出6局失兩分優質先發、無關勝敗收場，天使隊9局上守備出亂子，終場以2：6輸給水手隊。

天使雖然輸球，但水手教頭塞維斯（Scott Servais）談到大谷翔平那顆魔鬼指叉，給出盛讚，「就算他跟我說他要投指叉球，我可能也不會去揮這球。」

大谷先發6局失兩分，送出8次三振，本季20場先發累積165K，排名隊史第3多，前兩名都由名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）保持，分別是1977年211K、1973年182K。

「今天最大問題就是丟了太多壞球。」大谷指出，賽前在牛棚熱身時，就感覺二縫線狀況不佳，此役多倚賴四縫線直球。

儘管大谷自承狀況不佳，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）認為他繳出好投，「他遇到一些小麻煩，但是他後續有把用球數控制住，最後還是投了6局。」

塞維斯賽前被問到對大谷本季投球的評價，他表示，「他是目前全聯盟最好的投手之一，他有能力把球控在他想要的位置，還有變化球的速差，要打到他的球是很困難的，不管對左打、右打來說都是難纏的對手。」

大谷本季的指叉球讓對手揮空率52.3%，更是令瑟維斯敬畏的球種，他笑答：「就算他跟我說他要投指叉，我可能也不會揮棒，因為真的太難打了。」語畢自己吐槽：「而且他也不會跟我說。」

天使 大谷翔平

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