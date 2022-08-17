洋基吞蛋2連敗 6年來首見 瑞佐還不服判決 爆氣摔盔

洋基王牌投手柯爾優質先發仍吞敗投。（Getty Images）

季中交易過後，洋基 卻頻頻「烙賽」，15日在主場迎戰坦帕灣光芒，派出當家王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，繳出6局1失分優質先發，沒想到打線大熄火，9局上又被打下3分，終場以0：4不敵光芒吞下二連敗，連同上一場遭到紅襪完封，出現自2016年以來首度連兩場吞蛋的比賽，而光芒則拿3連勝。場上還出現一幕，洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在三局下遭到觸身球，卻被主審判他腳太超過打擊區，瑞佐抗議卻於事無補，出局後馬上爆氣在休息室摔盔。

洋基雖以72勝44敗穩坐美聯東區龍頭，但近12場比賽中僅有2勝，即使不影響排名，但戰績和打擊都相當低迷，對後勢不利，洋基隊教頭布恩(Aaron Boone)表示，「很明顯我們還要做得更好，要打得更好才行。」透露他對現況低迷的無奈。

4局上光芒首先靠著第五棒裴洛塔（David Peralta）一記中外野深遠飛球，加上中外野手守備瑕疵，形成三壘安打，接著下一棒的巴瑞德斯（Isaac Paredes）安打護送隊友回家先馳得點。

9局上光芒打線發動進攻，先是連續選到保送攻佔一、二壘，再由希瑞（Jose Siri）、迪亞茲（Yandy Diaz）接連安打得分，9局下光芒派出台灣好手張育成代守二壘，終場以4：0拿下勝利。

洋基先發投手柯爾今天投了6局被打5支安打失掉1分，並送出6次三振，這樣的好表現卻因為洋基打擊當機而吞下敗投，目前9勝5敗。