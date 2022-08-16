跑者大谷 不輸投打大谷 連衝3壘包得分 球評咋舌

大谷翔平能投能打又能跑。（路透）

天使 與雙城三連戰，最終以2：1優勢獲勝，日籍球星大谷翔平 14日在一次跑壘中展現腳程，連身為球評、生涯132勝名投古比查（Mark Gubicza）都嘖嘖稱奇。

此役3局下半天使形成2人出局一二壘有人局面，大谷翔平當時在一壘，輪到上場打擊的倫吉佛（Luis Rengifo），他擊出左外野深遠安打，二壘上的跑者輕鬆得分，而大谷也快馬加鞭地連衝3個壘包奔回本壘，跑回球隊追平分，雙城左外野手高登（Nick Gordon）迅速回傳早已來不及。

大谷翔平跑回這分是他個人生涯第300得分，轉播球評古比查對於大谷的跑速感到相當吃驚，直呼「能夠直接從一壘跑回來，這明顯說明了大谷翔平的速度，他真的太快了，對手回傳完全來不及，根本沒機會抓出局數。」

而雙城明星游擊手柯瑞 亞（Carlos Correa）妹妹蕾比珊（Leibysand）是大谷翔平的頭號粉絲，為了幫她過生日，兩隊交手前，柯瑞亞特別安排兩人見面，日媒「中日體育」也爆料蕾比珊是如何對大谷翔平一見鍾情。

柯瑞亞(左)妹妹是大谷迷，但場上還是要刺殺大谷翔平。（路透）

13日是柯瑞亞妹妹的14歲生日，因此全家人特地從波多黎各飛到天使主場，為的就是能看偶像大谷翔平一面，而柯瑞亞為了幫妹妹度過一個難忘的生日，拜託雙城的公關聯繫天使球團，希望能安排兩人見面，大谷獲悉之後爽快答應。

賽前柯瑞亞帶著妹妹到休息室找大谷翔平，大谷也親切的替蕾比珊簽名並與她合照，讓她感動的快哭出來。「中日體育」指出，蕾比珊以前都在迷韓團，但一看到大谷翔平二刀流的表現就瞬間被他迷住，也為了他已經學了3年日文。

事實上柯瑞亞去年就計畫幫妹妹安排與大谷碰面，但日程沒有對上，13日終於如願以償，剛好柯瑞亞14日首局就開轟，大谷翔平第8局也一棒將球扛出中外野方向，柯瑞亞賽後表示，「我和大谷都打出全壘打，這對她而言是完美的一天，真的非常謝謝大谷。」