MLB／道奇從6轟變成2安貧打 終止近46年最長12連勝

道奇13勝投手安德森（Tyler Anderson）先發6局，被揮出7支安打、失3分。（美聯社）

皇家 隊26歲投手辛格（Brady Singer）今天在主場完成「不可能的任務」，對道奇 隊先發6局只被揮出1支安打，完全主宰戰場，率領皇家4：0獲勝，也讓道奇終止近46年最長12連勝紀錄。

道奇、皇家本季唯一系列賽在堪薩斯州市進行，皇家前兩戰以3：8、3：13輸球，一共被揮出24支安打，包括7支全壘打，光是昨天就挨了6轟，辛格今天優質先發奪下本季第6勝，為皇家大大出了一口氣。

他用102球完成6局任務，投到5局上才被道奇指定打者泰勒（Chris Taylor）揮出安打，飆出7次三振、保送3次，退場時領先3分；皇家牛棚3名投手守住最後3局，只被揮出1支安打，終場以4分之差獲勝。

道奇13勝投手安德森（Tyler Anderson）先發6局，被揮出7支安打、失3分，帳面上也是優質先發，終止最近5連勝，吞下本季第2敗。

道奇1924年還在紐約布魯克林時，寫下隊史最長15連勝紀錄，1958年搬到洛杉磯 後，曾在1962、65年打出13連勝，今天對皇家之戰只有兩支安打，無法追平球團西遷後的紀錄，老將弗里曼說：「不可能每天比賽都贏球，我們還是贏了系列賽，有時必須這樣看。」