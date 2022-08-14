MLB／大谷翔平第26轟出爐 5項主要投打數據是天使最強

大谷翔平。（美聯社）

天使 隊日籍球星大谷翔平 ，13日在洛杉磯主場對雙城隊之戰8局下，轟出中外野陽春砲，本季第26轟出爐，兩隊打到延長11局，天使外野手瓦德（Taylor Ward）轟出兩分打點再見全壘打，以5：3獲勝。

天使對雙城3連戰第2戰，打完8局上落後3分，大谷8局下面對雙城第4任投手杜蘭（Jhoan Duran），逮中87英里曲球，轟成中外野方向399英尺陽春砲，攻下全隊第1分，也是他繼10日對運動家之戰後，近4戰第2轟。

天使9局下兩出局攻占一、二壘，席耶拉（Magneuris Sierra）揮出三壘打追平比數，兩隊進入延長賽。

大谷10局下被故意保送，天使沒有得分，11局下瓦德從雙城第6任投手帕岡（Emilio Pagan）的手中轟出再見兩分砲，天使本季第50勝終於到手，戰績50勝64敗在美聯西區排名第4，落後榜首太空人 隊達23.5場勝差。

大谷4打數1安打，攻下1分打點，本季以野手身分出賽110場，26轟、67分打點、104支安打都在隊上排名第1，不只如此，本季10場勝投、奪三振157次也是天使投手最猛。