MLB／專家：5條件 賈吉77轟破紀錄不是夢

專欄作家看好賈吉有機會敲出夢幻數字77轟，前提是要滿足5條件。（路透）

洋基 當家球星賈吉（Aaron Judge）12日敲出本季第46轟傲視全聯盟，過去24場比賽中更狂打16轟，賽季還剩下49場，「ESPN」專欄作家施菲爾德（David Schoenfield）預測賈吉最終能打出破聯盟紀錄的77支全壘打，前提是要符合五個要件。

隨著賈吉轟不停，官網也持續追蹤開轟速率，目前預估他能至少能敲出65發全壘打，成為涉入禁藥的索沙（Sammy Sosa）在2001年的62轟後，另一名單季60轟打者，但不過施菲爾德更提出一個夢幻數字，認為只要賈吉滿足以下5大條件，就有可能打破邦茲73轟的大聯盟紀錄，以77轟的夢幻數字作收。

第一條件是要避免過長的全壘打乾旱期，文中表示要打者平均每個月都敲出至少10轟並不容易，縮短開轟頻率反而較為實際，他以邦茲（Barry Bonds）2001年單季73轟為例，他在當年有連13場的比賽未開轟打，反觀賈吉至今只有7場。

第二條件是必須生存打優於投的年代，但很可惜今年並非如此。據官方統計，本季美聯球隊場均可得4.22分，打者每場能敲出1.06轟，與去年的4.60分與1.26轟有下降趨勢。過去曾完成單季60轟的8個人次，平均單場最低得分是1961年馬里斯敲出61轟的4.53分，但賈吉在今年投優於打的年代，卻打出生涯最佳表現，更凸顯他本季多麼可怕。

洋基在8月底即將展開客場10連戰，接連面對運動家、天使 與光芒，這三地球場雖然都是對投手有利，但好消息是運動家與天使投手戰力不佳，這波賽程將是賈吉能否推升紀錄的關鍵。若一切順利，本季最後一個作客遊騎兵的系列賽就有機會見證歷史新猷，德州的球迷到時可得提前搶票了。

第三個條件是要把握在主場開轟的機會，尤其洋基球場更有利於打者，雖然從歷史數據來看這並非必要條件，而賈吉目前在主場55戰25轟與客場54戰20轟落差不大，但在洋基球場還是小有優勢。不過若從飛行距離來就更不用擔心賈吉了，他本季多數能把球打得又高又遠，每一轟在任何球場幾乎都會是全壘打，包含今日第46轟就是飛躍紅襪球球場左外野的「綠色怪物」。

第4個條件是得在季末拉尾盤，綜觀過往單季至少60支全壘打的球員，在賽季的最後一個月平均打出多達12.9轟，其中以貝比魯斯在1927年敲17轟最多，邦茲在2001年與麥奎爾在1998年最後一個月也分別有16與15轟。洋基在9月有31場比賽要打，若賈吉在這個月能打出15轟，代表就算他在8月剩餘18場比賽都沒開轟，仍然能有60支全壘打。但若要追上邦茲的73轟，在一樣的前提下，8月的18戰就得至少有13轟。

數字看起來似乎不容易辦到，但別忘了賈吉才剛完成近24戰16轟的壯舉，若維持此速率，他到季末將能再打出31轟，那就會達到開頭所預測的夢幻77轟。

最後第5個條件當然就是保持健康，並且要盡可能先發。賈吉傷兵史豐富，今年算是相當健康，洋基確實也做好控管，本季洋基打了113戰，賈吉出賽了108場，但其中有4場未先發，多少讓他損失了些打擊機會。不過洋基正陷入近11戰吞9敗的低潮，加上還想和道奇與太空人 爭取全聯盟最佳戰績，或許最後兩個月讓賈吉休兵的空間已不多，更有利他增加全壘打數字。