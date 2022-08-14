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MLB／塔提斯藥檢未過 禁賽80場…教士總管氣炸

體育新聞組／綜合報導
教士當家球星塔提斯，因藥檢未過遭禁賽80場。（路透）
教士當家球星塔提斯，因藥檢未過遭禁賽80場。（路透）

籌組「宇宙教士」的每一步棋下定，卻怎麼也料不到當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在此時出亂子，大聯盟公布他因藥檢未過遭禁賽80場，今年球季將在球監中度過；總管普瑞勒氣到說重話，直言對他很失望。

塔提斯今年3月就因令人傻眼的摩托車事故造成左手腕骨折，這個月才剛展開復健賽，預計近期回歸大聯盟，卻在12日傳來壞消息，塔提斯在藥檢中驗出使用氯司替勃禁藥。

塔提斯原有意上訴，但很快就明瞭錯在自己，他治療皮膚疾病的藥物中確實含這項禁藥成分。他表示，自己應該使用成分明確的藥物，卻因思考不周造成這樣的後果，「對於我的錯誤，我無可推卸，我不該對這項我熱愛的運動有任何欺瞞、不敬。」

塔提斯放棄上訴，即刻起接受禁賽處分，確定今年都上不了場，明年還有剩餘33場球監要服完才能重返賽場，若教士打進季後賽，到時的比賽場數也能「折抵」塔提斯的禁賽場數。

教士去年才為他端上14年3.4億美元合約，結果塔提斯今年先是摔車，再來是藥檢未過，種種不自愛行為也讓球團很火大。

普瑞勒表示，年初發生摔車意外時，還以為塔提斯會學著長大、成熟一點，沒想到又惹出新麻煩，「我知道他自己也很失望，但還是必須要說，你不能只是嘴巴說說，必須用行動證明。」他坦言雙方需要好好對話、釐清一些事情，「如果我們要繼續合作、建立真正的關係，就必須要確保互信夠堅定。」

教士當家球星塔提斯，因藥檢未過遭禁賽80場。（美聯社）
教士當家球星塔提斯，因藥檢未過遭禁賽80場。（美聯社）

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