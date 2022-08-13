MLB夢幻成真 第3集喊卡 將建少棒場地 整建後再重回

大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，小熊與紅人兩支傳統老隊在玉米田中重現電影場景。 （美聯社）

大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，兩支傳統球隊在玉米田中重現電影 場景，最終由小熊隊以4：2擊敗紅人隊，滿場7823名球迷見證，日籍野手鈴木誠也打下勝利打點，只不過明年等不到第三集上演。

1989年由凱文科斯納（Kevin Costner）主演的「夢幻成真」（Field of Dreams）是棒球迷心中經典電影之一，去年大聯盟耗資5000萬美元，在電影拍攝地開拓出「夢田球場」，讓白襪、洋基 隊球員從比人還高的玉米裡走進球場，結果吸引近600萬人收看。

今年換小熊、紅人從玉米田中走進球場，賽前更由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及老葛瑞菲父子檔重現經典台詞，「嘿老爸，你想要傳接球嗎？」勾動球迷心弦。

有別於第一集全場8轟的煙火秀，今年紅人、小熊戰是靠安打串連得分，1局上2出局後，小熊隊先靠觸身球上壘，接著鈴木誠也的二壘安打敲回全場第1分，加上先發投手史邁利5局、9次三振無失分好投，拿下勝利。

史邁利站上投手丘時，好好感受了一下現場氛圍，「想像別人的視角，看自己會是什麼感覺，這跟平常大聯盟比賽完全不同。」

只不過夢幻明年無法成真，買下這座球場的前大聯盟球星湯瑪斯（Frank Thomas）表示，接下來預計興建少棒與壘球綜合場地，明年確定暫停，等球場整建好，大聯盟才會再回來。